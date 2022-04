Etter at Twitter godtok Elon Musks bud, steg prisen på den populære meme-mynten. Dogecoin var opp 30 % og stiger i skrivende stund. Hektomilliardæren vil ta sosiale mediegiganten privat.

Dogecoin skyter i været fordi potensialet som betalingsmiddel har vokst enormt.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Dogecoin: hva det er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Dogecoin nå.

Dogecoin har en Shiba Inu-hund på logoen sin og er basert på et internett-meme med hundetema. Det er et åpen kildekode-prosjekt og en Litecoin-gaffel.

Hovedverktøyet har vært som et tipssystem på Reddit og Twitter for å belønne brukere som deler eller lager kvalitetsinnhold. Nå som Musk skal styre Twitter, forventes dette verktøyet å bli mer fremtredende.

For øyeblikket kan folk motta tips i Dogecoin fra en kran eller ved å delta i et fellesskap som bruker det.

Dogecoin skiller seg fra Bitcoin på en rekke måter, inkludert blokkeringstiden og gruvedrift. Dogecoin har en ubegrenset forsyning og en blokkeringstid på ett minutt. Det er ingen grense for antall Dogecoins du kan utvinne.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville føle deg dersom du taper penger.

Digital Coin og GOV Capital forventer begge at Dogecoin når $0,20 i løpet av et år. CryptoNewZ er enda mer bullish, og spår en maksimal pris på 21 cent per token allerede i år.

