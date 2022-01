Elon Musk virker innstilt på å gi Dogecoin permanent utholdenhet. Ur-meme-mynten fortsetter å stige etter at han twitret at han ville spise et godt måltid på TV hvis Macdonald's begynte å akseptere Dogecoin som betaling.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Dogecoin, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Dogecoin nå

Hva er Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) er basert på det populære "doge" Internett-memet og har en Shiba Inu på logoen. Den åpne kildekode-digitale valutaen ble skapt av Billy Markus fra Portland, Oregon og Jackson Palmer fra Sydney, Australia, og ble gitt fra Litecoin i desember 2013.

Skaperne til Dogecoin så det for seg som en morsom, letthjertet kryptovaluta som ville ha større appell utover Bitcoin-kjernepublikummet, siden den var basert på et hundememe.

Dogecoin har først og fremst blitt brukt som et tipssystem på Reddit og Twitter for å belønne opprettelse eller deling av kvalitetsinnhold. Du kan få tippet Dogecoin ved å delta i et fellesskap som bruker den digitale valutaen.

Bør jeg kjøpe Dogecoin i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Dogecoin-prisprediksjon

2021 var et flott år for DOGE på alle måter. Den ble handlet for $0,0057 i begynnelsen av året, nådde $0,034 i februar, og gikk deretter opp til $0,74 i begynnelsen av mai. Imidlertid hadde mynten mistet en stor del av verdien omtrent en måned senere.

Noen analytikere forventer at DOGE vil nå en ATH på $1 i 2022. Andre er mindre bullish. Det kan gå opp til maksimalt $0,40 ifølge Wallet Investor.

