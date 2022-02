Du kan nå kjøpe IOTX, som har steget 10 % i dag: her er hvor

Live IoTeX-prisen i dag er $0,12 med et 24-timers handelsvolum på $172,7 millioner. IoTeX har vært på en oppadgående trend hele uken og har steget 10 % de siste 24 timene.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for detaljene om dets opprinnelige token IOTX, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe IOTX nå.

Topp steder å kjøpe IOTX nå

Siden IOTX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe IOTX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe IOTX akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din IOTX

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert IOTX.

Hva er IOTX?

IOTX startet som et åpent kildekode-prosjekt i 2017. Ut fra dette prosjektet ble IoTeX (IOTX) bygget, som er en desentralisert plattform for å styrke den åpne økonomien for maskiner. Dette ble tenkt som et åpent økosystem der mennesker og maskiner kan samhandle med garantert fri vilje og tillit.

IoTeX utviklet en EVM-kompatibel blokkjede fra bunnen av ved å bruke innovativ Roll-DPoS-konsensus. Den ble lansert i april 2019.

På toppen av IoTeX-blokkjeden opprettet teamet de essensielle blokkene med infrastrukturer for å koble til Ethereum-, BSC- og Heco-blokkkjeder. IoTeX hjelper EVM-baserte DApps med å skalere uten å bekymre seg for dyre gassavgifter.

Blokkjeden har også mellomvare som desentralisert identitet, konfidensiell databehandling og sikker maskinvare for å aktivere selvovernekte enheter som Ucam. Den har blitt distribuert til tusenvis av husstander.

Bør jeg kjøpe IOTX i dag?

Ifølge Statista kan Internet of Things-sektoren være verdt mer enn 1,5 billioner dollar innen utgangen av 2025. Som et sektortoken kan denne utviklingen påvirke IOTX positivt. På den annen side kan det bli offer for den stadige ustabiliteten til IoT.

IOTX-prisprediksjon

Gov Capital spår en liten økning for IOTX – til bare $0,15 om et år. Om fem år vil den ha steget til 0,61 dollar.

Wallet Investor er mer optimistisk. De ser IOTX øke til rundt $0,19 i 2023 og $0,61 i februar 2027.

Trading Beasts er veldig svakt bullish, og anslår at 1 IOTX bare vil øke til $0,12 i år. Den vil handles for 0,16 dollar på slutten av 2025.

IOTX på sosiale medier