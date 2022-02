Theta stiger igjen, opp 23 %: her er de beste stedene å kjøpe

Theta Network har vært i rally siden begynnelsen av måneden, da Resorts World Las Vegas kunngjorde at de lanserte NFT-er på det, det første noensinne fra et stort kasino i Las Vegas.

Det tar også fart på grunn av det store antallet patenter det innleverer, det siste ble innlevert i dag.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Theta, er denne guiden for deg.

Theta (THETA) er et blokkjededrevet nettverk spesialbygd for videostreaming. Theta mainnet ble lansert i mars 2019 og fungerer som et desentralisert nettverk der brukere deler båndbredde og dataressurser på en peer-to-peer (P2P) basis.

Prosjektet er veiledet av Steve Chen, medgründer av YouTube og Justin Kan, medgründer av Twitch. Thetas token utfører ulike styringsoppgaver i nettverket.

Bedriftsvalidatorene inkluderer Google, Binance, Blockchain-foretak, Gumi, Sony Europe og Samsung.

Ifølge utviklerne har Theta som mål å ruste opp videostrømmeindustrien i sin nåværende form. Sentralisering, dårlig infrastruktur og høye kostnader gir en dårlig sluttbrukeropplevelse. Innholdsskapere tjener også mindre inntekter på grunn av barrierene mellom dem og brukerne.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

CryptoNewsZ er ekstremt bullish på THETA, og spår at den vil stige fra dagens pris på rundt $4 til $20 så snart som september i år og $25 innen desember. I 2025 spådde de at det vil passere 70 dollar.

Gov Capital er også positiv. De spår at THETA vil handles for i underkant av $10 på ett år og for $55,29 på fem, som er opp mer enn 1200%.

Digital Coin er litt mindre bullish. I år satte de et prismål på $7 og $11 i 2025. Selv om det er på den konservative siden, er dette fortsatt en oppside på mer enn 150 % fra dagens pris.

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022