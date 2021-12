Live Polygon-pris i dag er $2,30 med et 24-timers handelsvolum på $2,14 milliarder. Polygon har steget 11,18 % de siste 24 timene. Denne hurtigguiden har all informasjonen du trenger om Polygon, inkludert hvor du kan kjøpe Polygon nå.

Polygon (tidligere Matic Network) er den første godt strukturerte, brukervennlige plattformen for Ethereum-skalering og infrastrukturutvikling. Kjernekomponenten er Polygon SDK, et modulært, fleksibelt rammeverk som støtter bygging av flere typer applikasjoner.

Ved å bruke Polygon kan man lage optimistiske rollup-kjeder, ZK rollup-kjeder, frittstående kjeder eller annen type infra som kreves av utvikleren.

Polygon forvandler effektivt Ethereum til et fullverdig flerkjedesystem. Dette flerkjedesystemet er beslektet med andre som Polkadot, Cosmos, Avalanche etc. med fordelene av Ethereums sikkerhet, levende økosystem og åpenhet.

Polygon kan være en smart investering hvis du kjøper til rett tid. Ta aldri noen avgjørelser som påvirker midlene dine før du har lest prisanalyser og spådommer.

Wallet Investor spår en langsiktig økning. Om 5 år vil 1 MATIC være verdt rundt $12. Med en 5-års investering forventes fortjenesten din å være rundt 406%. Hvis du legger $100 i MATIC nå, kan dette nå $506 i 2026.

