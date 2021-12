Flere topp 10-kryptoer var i grønt det siste døgnet. På motsatt side falt alle de tre store amerikanske indeksene i går da investorer fordøyde de nye Covid-19-restriksjonene, kombinert med frykt for at president Bidens Build Back Better-regning ikke kunne gi over 2 billioner dollar i stimulans til økonomien.

Topp krypto

Bitcoin er opp nesten 6 % i skrivende stund. Ethereum steg mer enn 4 % i dag. XRP økte med mer enn 3 %, og Cardano var opp rundt 3 %. Solana, den femte kryptovalutaen etter markedsverdi, fikk også en økning i kursen på nesten 4 %. Den nåværende svikten i president Bidens Build Back Better-lovgivning kan være et pluss for kryptoinvestorer, ettersom lovforslaget inneholdt bestemmelser som ville lukke et smutthull når det gjelder skatt på kryptoaktiva.

Avalanche fanget Bank of Americas oppmerksomhet, noe som resulterte i en påfølgende økning i verdien av tokenet. Et team av analytikere fra BoA publiserte et notat som berømmer nettverkets lave transaksjonsgebyrer og skalerbarhet. BoA ser Avalanche som et levedyktig alternativ til Ethereum. Avalanche har gått opp 15 % de siste 24 timene.

Live Terra-prisen i dag er i underkant av $82 med et 24-timers handelsvolum på $3,6 milliarder. Luna, det opprinnelige symbolet til Terra, har steget 8 % de siste 24 timene. Terra blockchain passerte BSC for å bli den nest største av TVL.

En annen stor vinner i dag er Polygon. Prisen på Polygon er i dag $2,30 med et 24-timers handelsvolum på $2,14 milliarder. Det er opp 11,18 % de siste 24 timene.

Største bevegelser

Utenfor topp 20 var de fleste mynter opp mellom 1 % og 7 %. Heliums prisbevegelse er bemerkelsesverdig. Den har steget de to siste dagene på rad, da investorer heier på implementeringen av Dish Network. HNT-tokenet handles til rundt $35, som er omtrent 45% over det laveste nivået denne måneden. Dette hoppet har brakt den totale markedsverdien til mer enn 3,52 milliarder dollar. I dag er Helium opp 16 %.

Harmony er i ferd med å bryte topp 50. ONE, dets opprinnelige token, handles til $0,24, som er omtrent 82 % over det laveste nivået denne måneden. Dens totale markedsverdi har hoppet til mer enn 2,7 milliarder dollar, noe som gjør den til den 52. største kryptovalutaen i verden. Harmony er et av de raskest voksende lag 2-nettverkene for Ethereum. I dag er den også opp 16 %.

THORCHAin er en desentralisert likviditetsprotokoll som lar brukere enkelt utveksle kryptovaluta-eiendeler på tvers av en rekke nettverk uten å miste full forvaring av sine eiendeler i prosessen.

Med THORChain kan brukere ganske enkelt bytte en eiendel med en annen i en tillatelsesfri setting, uten å måtte stole på ordrebøker for å hente likviditet. I stedet opprettholdes markedsprisene gjennom forholdet mellom eiendeler i en pool. Dens opprinnelige token, RUNE, økte 14 % i dag.

Kadena reverserer noen nylige tap. Den er opp nesten 10 % i dag. En annen stor økning er i HOLO med 14 % oppgang.

Trender

SILVA Token er en unik tjeneste som lar enkeltpersoner foreta betalinger hjemmefra i fiat-valutaer eller kryptovalutaer, til flere online og offline butikker. Den multifunksjonelle plattformen lar hver deltaker oppbevare penger i en nettlommebok med flere valutaer, kjøpe og selge valuta på børsen, investere penger og mer. I dag har dette BSC-tokenet økt 5,362%.