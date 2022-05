Dubais Virtual Assets Regulatory Authority i The Sandbox

Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) har kunngjort at de skal opprette et metaverse hovedkvarter i The Sandbox virtuelle verden. Det virtuelle hovedkvarteret skal refereres til som «MetaHQ» og skal være basert på et ukjent sted i Sandbox virtuelle verden.

Lanseringen av «MetaHQ» er en del av Dubais forsøk på å bli et virtuelt aktivasenter.

I en uttalelse til WAM-nyhetsbyrået sa kronprinsen av Dubai og leder av Dubais eksekutivråd, Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum:

«Vår tilstedeværelse i metaversen… markerer begynnelsen på en ny fase i Dubai-regjeringens marsj for fremtiden; en som vil ha en positiv innvirkning på lang sikt.»

Rollen til «MetaHQ»

VARA har ikke gitt mange detaljer om den faktiske rollen til MetaHQ.

VARA sa imidlertid at det virtuelle hovedkvarteret ville:

«tjene som dens primære kanal for å engasjere [Virtual Asset Service Providers] over hele verden for å starte applikasjoner, gjøre det mulig for yngre lisensinnehavere [å] gå inn i metaversen, åpent dele kunnskap og erfaringer med forbrukere og jevnaldrende regulatorer for å øke bevisstheten, muliggjøre sikker adopsjon, og drive global interoperabilitet.»

Utviklingen viser hvor raskt Dubai blir til et kryptoknutepunkt etter at VARA ble lansert i begynnelsen av mars. VARA ble opprettet for å hjelpe til med å fremme det juridiske rammeverket og reguleringssystemet for virtuelle eiendeler i UAE og spesielt i Dubai.

Blant annet må kryptofirmaer som ønsker å operere i UAE få en kryptolisens fra VARA. VARA ble også tildelt plikten til å regulere aktivitetene til kapitalforvaltere og forvaltere innenfor kryptoområdet i UAE.