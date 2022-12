Eksperter spår at Metacade kan tredoble prisen i sitt presale

Metacade er en splitter ny metavers-plattform som kobler sammen play2earn-entusiaster med spennende muligheter i Web3 og GameFi. Med det native MCADE-tokenet, som nettopp har startet sitt presale forventer mange investorer store gevinster.

Selve prosjektet er godt posisjonert for å oppnå stor suksess i Web3 med planer om bred ekspansjon. Metacade spenner over flere nøkkelområder innen teknologiske fremskritt, samtidig som de tilbyr en rekke fordeler til medlemmene av fellesskapet. Oppsummert har Metacade et bredt verdiforslag som kan tjene utallige mennesker, og ivrige tradere hevder at MCADE-tokenet potensielt kan tredobles i verdi i løpet av de kommende ukene. Men hvor mye kan Metacade vokse? La oss utforske.

GameFi: Flytter grensene for gaming

Begrepet GameFi er en kombinasjon av «gaming» og «finans», en ny mulighet som kom til live med hjelp av blokkjede-teknologien. Dessuten er kombinasjonen av spill og inntjening gjort mulig av bærekraftig likviditetsgenerering innen spilløkonomier. Dette er noe eldre spill rett og slett ikke har sjanse til å matche.

GameFi er en raskt voksende sektor innen blokkjedeteknologi. Integrerte markedsplasser danner grunnlaget for en fullt fungerende økonomi integrert i spillet hvor brukere kan kjøpe og selge digitale eiendeler for å få tilgang til spillfunksjoner og tilpassbare gjenstander. Det er også en plass hvor spillere kan tjene mens de spiller.

I disse dager ser vi at et økende antall innovative utviklere går over til å bygge spillene sine på blokkjeden. Om vi ser fremover er det forventet at GameFi-industrien bare vil fortsette å vokse. For øyeblikket er spill en industri verdt flere milliarder dollar , med over 3 milliarder individer rundt om i verden som beskriver seg selv som gamere. Nå kan de alle få tilgang til titler som gir belønninger i form av digital valuta.

For prosjekter som er bygget på blokkjeden er prosessen med kjøp og salg en naturlig likviditetsgenerator for GameFi-plattformer. Denne likviditeten kan brukes til å betale spillere for tiden de bruker i spillet. Enten som token-belønninger som oppnås gjennom å forbedre ferdighetene, få seg videre gjennom nivåer eller slå motstandere. Play2Earn-aspektet er et ekstremt attraktivt tilbud for spillere fra hele verden.

Verdien av virtuell virkelighet

Akkurat nå er metaverset stedet for teknologisk utvikling. Det bygges en rekke virtuelle verdener, noen er designet for fritidsysler og andre for arbeid. Det er mange prosjekter som blir laget for å huse massive spilltitler i åpen verden som fullstendig fordyper spillere i spennende digitale miljøer.

Blokkjede-gaming og metaverset går hånd i hånd. Selveide digitale eiendeler gir større brukerkontroll, og selve metaverset gir brukerne et helt nytt nivå av fordypning. Disse egenskapene kombineres for å skape nesten livaktige områder hvor spillere kan utforske, oppleve og, takket være blokkjede-teknologi, tjene.

Et prosjekt som ser ut til å dominere denne fremtidige sektoren er Metacade . Metacade-plattformen bygger et levende metavers som tilbyr en rekke arkade-stil play2earn-spill sammen med noen unike fordeler. Prosjektet er grunnleggende fellesskapsdrevet, og har som mål å tilby en rekke nyttige tjenester som kan bidra til å utvide verden av GameFi og Web3.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en Web3-plattform har posisjonert seg for å være et sted for P2E og Web3-gaming. Tenk på det som en slags online arkade for kryptoentusiaster. Men i stedet for bare å ha én spilltittel, kommer Metacade til å være vert for en hel rekke spill. Og noen av disse spillene vil til og med bli planlagt og utviklet av Metacade sine brukere.

I tillegg til å ha en rekke Play2Earn-titler innad i Metacade tilbyr prosjektet også noen unike inntjeningsmuligheter for brukerne. Metacade har som mål å oppmuntre til den fortsatte veksten av GameFi-sektoren ved å stimulere til en fellesskapsentrisk tilnærming til nye spill innenfor play2earn.

Brukerne kan dele sin kunnskap om favorittspillene sine, for eksempel tips om hvordan man kan forbedre ytelsen eller hvordan man maksimerer inntjeningspotensialet. Deretter vil Metacade belønne brukere for å dele og engasjere seg med fellesskapet.

Spesielle roller innen GameFi

Metacade sitt fellesskap får også tilgang til noen unike jobbmuligheter. Noen av de beste kommende GameFi-spillene vil annonsere testroller i Metacade metaverset, hvor de er på jakt etter GameFi-entusiaster og Web3-veteraner for å se etter feil og gi tilbakemeldinger.

Dette vil være en fantastisk mulighet til å få tilgang til de feteste spillene før de offisielt går live. Metacade sitt fellesskap kan spille disse titlene og tjene MCADE-tokens som en belønning for tjenesten de gir til spillutviklerne.

Øker innovasjon

Metacade har også innebygget funksjonalitet som lar de beste innovatørene i GameFi lansere sine produkter til Web3 sin verden. Finansiering er en integrert del av utviklingsprosessen. For at spill skal nå sitt fulle potensiale, og fullt ut levere på de grunnleggende ideene som spillere ønsker å se, er tidlig finansiering avgjørende.

Metagrants-programmet er utviklet for å hjelpe spillutviklere i denne prosessen. Fellesskapsmedlemmer vil bestemme hvilke spill de helst vil se utviklet, og kan stemme på én vinner som mottar støtte som en del av programmet. På denne måten vil Metacade-fellesskapet direkte påvirke fremtiden til GameFi-industrien ettersom de får dannet tidlige relasjoner med innovative utviklere, samt gi en hjelpende hånd under utviklingsprosessen.

Hvorfor har akkurat Metacade (MCADE) så høyt potensial?

For øyeblikket er MCADE-tokenet underpriset – betydelig underpriset. Tokenet har nettopp startet sitt presale, så tidlige investorer har en utmerket mulighet til å skaffe seg noen store gevinster nå som den den banebrytende metavers-verdenen stadig vokser.

Prosjektet har tatt en sterk posisjon i skjæringspunktet mellom teknologisektorer som stadig utvides. Mellom 2016 og 2021 vokste det totale antallet eiere av krypto fra mindre enn 5 millioner til nesten 300 millioner . Det er en 59-ganger økning på bare 5 år.

I løpet av den tiden har industrien hatt store teknologiske forbedringer på noen nøkkelområder. dApp-økosystemer som Ethereum og Solana har forbedret transaksjonshastigheter, noe som i stor grad favoriserer fremtiden til Web3. Metacade ser ut til å tjene Web3-brukerne på en rekke viktige måter, som å koble fellesskapet sammen og samtidig gi kryptobelønninger.

MCADE prisprognose

Ved å tilby så mange fantastiske funksjoner har Metacade-prosjektet potensiale til å bli en stor aktør i metaverset. Enten det blir i form av innovative desentraliserte applikasjoner ( dApps ), fremdrift av teknologisk utvikling gjennom metaverset, eller i form av å tilby eksklusive inntjeningsmuligheter til spillere med et utvalg av arkadespill, er Metacade-prosjektet virkelig ekspansivt.

Siden MCADE-tokenet nettopp har startet sitt presale er kryptoinvestorer overalt ute etter få en bit av kaken. Trading-eksperter forventer mellom 100 % og 200 % gevinster, og noen sier at det kan gå enda høyere enn det. En ting er sikkert, MCADE-tokenet er for øyeblikket underpriset, og det blir gitt ut for bare $ 0,008 per token under presalet. Med all verdien som tilbys, kan den konkurrere med de største GameFi-plattformene verden over i de kommende årene.