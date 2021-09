Landet hadde kjøpt 400 BTC allerede i forkant av implementeringen av landets nye Bitcoin-lov

El Salvador utnyttet Bitcoins prisfall for å legge til enda flere BTC i beholdningen sin, fortalte president Nayib Bukele i en tweet mandag morgen.

Ifølge El Salvadors leder har landet kjøpt ytterligere 150 BTC etter at Bitcoin-prisens fall helt ned til $45 000.

«Vi kjøpte nettopp ‘the dip’. 150 nye coins! El Salvador eier nå 700 coins,» sa president Bukele på Twitter.

«De kan aldri slå deg om du kjøper ‘the dips’», la han til.

Med Bitcoins nåværende verdi på $45 220 er den nyinnkjøpte kryptovalutaen verdt rundt $6,78 millioner.

Dette er andre gang det sentralamerikanske landet har kjøpt mer krypto etter en prisnedgang, forrige gang kjøpte landet 150 BTC den 7. september, som tilfeldigvis var den samme dagen som landet ble det første i verden til å innføre Bitcoin som et lovlig betalingsmiddel.

Den gangen hadde Bitcoin-prisen krasjet med nesten 20%, fra $52 945 helt ned til $42 830. Den store kryptovalutaen har i ettertid klart å hente seg godt inn igjen og testet motstanden nær $48 825 før den igjen sank til prisene vi ser i dag.

Domstol etterforsker BTC-kjøp

El Salvadors siste BTC-oppkjøp er en del av landets Bitcoin-implementering, og skjer bare noen dager etter at landets Court of Accounts oppga at de kommer til å etterforske både kjøpene og opprettelsen av BTC-minibanker etter en rekke protester og klager i forbindelse med den nye Bitcoin-loven.

På fredag rapporterte Reuters at menneskerettighetsorganisasjonen Cristosal har sendt inn en klage til Courts of Account hvor de ber om en gjennomgang av prosessen som førte til kjøpet av kryptovalutaen.

Saken har fortsatt ikke blitt gjennomgått, men er bare én av mange av de utfordringene og klagene El Salvador står overfor etter den historiske avgjørelsen.