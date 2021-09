President Erdogans kommentarer kommer i kjølvannet av økte tiltak i forbindelse med utviklingen av en sentralbankutstedt digital valuta

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har sagt at landet ikke er klart til å omfavne kryptovaluta enda, selv om de er på vei til å lansere sin egen digitale valuta.

Ifølge kryptonettstedet Cointelegraph fortalte den tyrkiske presidenten dette da han besvarte et spørsmål fra publikum ved en ungomssamling. Her snakket han om sitt syn på kryptovaluta, samt om landets planer om å lansere en tyrkisk sentralbankutstedt digital valuta (CBDC), og Erdogan fortalte studentene at myndighetene var åpne til tanken på kryptovaluta.

Likevel betyr ikke dette at han aksepterer kryptovaluta, forklarte han videre, og la til at myndighetene er «i krig» mot krypto.

«Vi er i en egen krig, en kamp mot krypto», fortalte han forsamlingen.

Ifølge den tyrkiske lederen kommer ikke myndighetene til å støtte krypto, men kommer til å fokusere på utviklingen av sin lira-baserte digitale valuta.

Dette fremmes også av landet sentralbank, og regulatorene i landet vil fortsette å jobbe på et prosjekt som vil styrke Tyrkias «fundamentale identitet», la Erdogan til, her sitert av en lokal nyhetskilde.

Tyrkia har vært en av de mer kryptovennlige landene i verden, dermed har de også tiltrukket seg flere kryptobaserte selskaper, inkludert verdens største tradingplattform for kryptovaluta målt etter handelsvolum — Binance.

Likevel har landet sakte men sikkert beveget seg mot en mer strikt holdning til kryptovaluta etter at de annonserte sine planer for en egen CBDC. I april forbød landets sentralbank bruken av kryptobetalinger, i praksis betyr dette at lokale bedrifter ikke har lov til å godta kryptovaluta som betaling for varer og tjenester.

Bankregulatorer kom med en advarsel til offentligheten, hvor de oppga at den kraftige volatiliteten og mangel på tilsyn i markedet innebærer stor risiko for brukerne.

Erdogans nylige kommentarer kommer sannsynligvis til å bidra til at landets regulatorer får en enda strengere holdning til kryptovaluta.