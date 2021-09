Fondet skal bruke $23,3 millioner på å installere Bitcoin-minibanker, og ytterligere $30 millioner for å insentivere kunder til å installere walleten Chivo

El Salvadors innføring av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel har fått en ny boost etter at landets lovgivere opprettet et fond verdt $150 via lovgivning i landets nasjonalforsamling.

64 lovgivere stemte i favør av loven som opprettet fondet, som skal forsikre at utviklingen av Bitcoin-adopsjonen er i rute. Den 31. august stemte også 14 lovgivere mot avgjørelsen om å opprette fondet.

Ifølge finansminister María Luisa Hayém Brevé vil fondet inneholde $150 millioner hentet fra landets beholdning på $500 millioner som er satt til side for økonomisk utvikling.

Myndighetene kan også bestemme seg for øke fondets beholdning, ifølge lokale nyhetskilder som siterte finansministeren.

Myndighetene planlegger å bruke $23,3 millioner på installering av kryptominibanker, og over 200 BTC-minibanker blir allerede installert over hele landet. Ytterligere $30 millioner har blitt øremerket for å insentivere innbyggerne til å bruke Bitcoin-walleten Chivo.

Den offisielle lanseringen av Chivo er kun noen dager unna, og det forventes at fondet vil skape et viktig grunnlag for at brukere skal begynne å konvertere sine BTC til amerikanske dollar.

El Salvadors utviklingsbank BANDESAL kommer til å administrere fondet, og ulike myndighetsansatte kommer til å forsikre at utrullingen blir vellykket.

El Salvadors Bitcoin-lov ble vedtatt den 8. juni 2021, og trer i kraft 7. september. Utrullingen av adopsjonsplanene har møtt økende motstand fra befolkningen, særlig i forbindelse med adopsjon hos bedrifter og utsalgssteder, og bekymringer knyttet til dette.

Flere fra landets myndigheter, inkludert landets president Nayib Bukele, har forsikret innbyggerne om at verken enkeltpersoner eller bedrifter kommer til å bli tvunget til å akseptere Bitcoin.