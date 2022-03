EOS (EOS) har vært i en nedadgående trend det meste av dette året. Mynten har sett noen rally, men den generelle trenden har vært nedadgående. Mynten har nylig falt under en avgjørende støttesone. Her er det vi vet så langt:

EOS har falt under $2,09, en viktig støttesone de siste dagene.

Mynten handlet til $1,95 ved pressetidspunktet, ned rundt 4%.

Vi forventer at EOS vil trekke seg tilbake mot $1,85 før neste etappe opp.

Datakilde: Tradingview

EOS (EOS) – Vil den nedadgående trenden snu?

Det var noen tegn forrige måned på at EOS hadde begynt å snu. Mynten steg faktisk ganske betydelig, og på et tidspunkt testet den $3-merket. Men ting har ikke gått nedover siden den gang. Ettersom kryptomarkedet kom under sterkt press, har vi sett EOS falle ytterligere.

De fleste analytikere var imidlertid ute etter å se om tokenet ville holde støttesonen på $2,09. Mens okser prøvde å forsvare denne terskelen heftig, var svakheten rett og slett for stor. Som et resultat av dette handles EOS nå til $1,95, og vi forventer at svakheten vil fortsette i de kommende dagene.

Tokenet vil sannsynligvis falle og begynne å konsolidere seg til rundt $1,85 før det finner neste etappe opp. Men hvis okser ikke er i stand til å forsvare $1,85 tilstrekkelig, kan vi se ytterligere fall på kort sikt.

Hvorfor bør du kjøpe EOS?

EOS (EOS) er en svært skalerbar blokkjede som brukes til å lansere og distribuere desentraliserte applikasjoner. Med en markedsverdi på rundt 1,9 milliarder dollar er det virkelig et lovende langsiktig prosjekt som kan tilby enorm verdi for enhver investor.

Selv om EOS har sett noe svakhet de siste dagene, er de langsiktige utsiktene, spesielt over et år eller så, fortsatt veldig gode.