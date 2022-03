Etter en lengre serie med tap som truet med å skyve Yearn Finances opprinnelige token YFI ut fra de 100 største myntene etter markedsverdi, har den endelig begynt å gjenvinne verdi.

Hvis du vil vite hva Yearn Finance er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe tokenet YFI nå, har du kommet til rett sted.

Hva er YFI?

Yearn.finance er en aggregatortjeneste for investorer i desentralisert finans (DeFi), som bruker automatisering for å la dem maksimere fortjenesten fra avkastningsoppdrett.

Målet er å forenkle den stadig voksende DeFi-plassen for investorer som ikke er teknisk anlagt eller som ønsker å samhandle på en mindre forpliktende måte enn seriøse handelsmenn.

Etter lanseringen i februar 2020, så den en enorm vekst da nye produkter debuterte og utviklere ga ut internt token YFI.

Yearn.finance bruker forskjellige skreddersydde verktøy for å fungere som en aggregator for DeFi-protokoller som Curve, Compound og Aave, og gir de som satser kryptovaluta høyest mulig avkastning.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Long Forecast forventer et okseløp frem til 2024, når mynten vil handles mellom $25.867 og $22.299.

Coin Price Forecast spår at YFI vil handles for $28.666 på slutten av dette året, rundt $8.000 mer enn den er verdt nå.

I første halvår av neste år vil Yearn Finance-prisen nå $29 416, for så å falle ned til like under $26 000 i andre halvår.

