Ethereum (ETH) bryter over $4000 – Derfor bør du kjøpe nå

Det føles som en evighet siden Ethereum (ETH) bunnet nær $2000. Men ting har begynt å gå oppover, og ETH har tatt seg kraftig opp igjen. Mynten er nå godt over $3000, og den ser ut til å holde dette momentumet oppe i nær fremtid. Her er hva du bør huske på:

ETH har smadret flere viktige motstandssoner den siste uken.

Mynten vil sannsynligvis teste $4000 på kort sikt.

ETH har steget med nesten 40 % bare de siste to ukene.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Hvor snart vil den nå $4000?

Å treffe $4000 er svært sannsynlig for ETH. Faktisk er det ikke et spørsmål om, men når. Mynten har vært bullish de siste 2 ukene. Selv om vi har sett noe av momentumet bremse opp, konsoliderer ETH seg godt over flere avgjørende prispunkter.

For eksempel har mynten knust sitt 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $2848 med nesten $500. ETH har også lukket 100-dagers SMA på $3045 med ytterligere $300. Den neste utfordringen for ETH-okser vil være å teste 200-dagers SMA på $3489.

På pressetidspunktet handlet mynten til $3391. Det er derfor ikke langt unna og vi forventer at ETH vil stige over 200 SMA i de kommende dagene. Når dette skjer, vil en bullish breakout som tar mynten godt over $4000 være uunngåelig.

Hvorfor bør du kjøpe Ethereum (ETH) nå?

Det er bare et spørsmål om tid før ETH-rallyet starter. Faktisk kan det treffe i løpet av få dager. Enten du er en kortsiktig trader eller langsiktig investor, gir turen mot $4000 deg sjansen til å tjene nesten 25% i avkastning. Det er usannsynlig at vi vil se noen bearish sentiment akkurat nå. Med mindre noe drastisk skjer, forventer vi at ETH vil stige på kort sikt.