Det har vært en grei februarmåned for Ethereum (ETH) så langt. Mynten er i ferd med å klatre fra bunnivået i januar, og faktisk har den klart å trenge gjennom det avgjørende $3000-merket. Men etter hvert som momentumet bygget seg, har ETH trukket seg tilbake og falt under $3000 igjen. Her er noen høydepunkter:

Etter å ha nådd laveste nivå på rundt $2100 i år, har ETH steget i februar, og på et tidspunkt steg den til $3800.

Men tilbakegangen i kryptomarkedet vi har sett har presset ETH under $3000 i en kraftig nedgang.

På pressetidspunktet ble mega-cap-mynten handlet til $2878, ned med nesten 7% for dagen.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) prisanalyse – Kan den sprette tilbake til $3500

Den nylige tilbakegangen i prishandlingen var stort sett forventet. Det er en veldig vanlig hendelse når markeder går på et okseløp. Ethereum (ETH) er fortsatt i en bullish trend selv med det siste fallet.

Faktisk, etter å ha falt til nesten $2000, har vi sett et massivt rally med mynten som faller under $4000 i løpet av februarløpet. Men til tross for dette har ETH falt til $2800. Vi forventer at ETH konsoliderer seg rundt den prisen før den spretter tilbake mot $3500 i løpet av de kommende dagene.

Det er imidlertid en risiko for at trenden snur her. Tross alt har ETH steget over 50 % fra laveste nivå i januar. Vi kan se en liten korreksjon av den bullish bølgen før mynten stiger igjen.

Bør du kjøpe Ethereum (ETH) nå?

Ja, du bør vurdere å kjøpe Ethereum akkurat nå. Det er sannsynlig at mynten aldri faller til disse nivåene igjen. Tross alt vil sentimentet etter hvert bli bedre i løpet av de kommende månedene, og ETH vil vokse. Hvis du tenker på å kjøpe og beholde den i minst et år, så er dette tiden for å komme i gang.