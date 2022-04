Ethereum-prisen har fortsatt å trekke seg tilbake ettersom investorene fortsatte å bekymre seg for de stigende obligasjonsrentene. ETH smuldret til et lavpunkt på $2 960, som var det laveste nivået siden 24. mars. Den har falt med mer enn 16 % fra det høyeste nivået denne måneden.

Amerikansk inflasjon fremover

Det er ingenting fundamentalt galt med Ethereum. Faktisk har antallet transaksjoner i nettverket vært stabilt de siste månedene. DeFi, spill og ikke-fungible tokens (NFT-er) gjør det svært bra.

Samtidig pågår overgangen fra et proof-of-work (PoW) nettverk til et proof-of-stake (PoS). Mandag kunngjorde utviklere at den første mainnet-skyggegaffelen gikk live mens testingen av nettverket fortsatte.

Alt i alt forventer analytikere at sammenslåingen av det eksisterende Ethereum-økosystemet med beacon-kjeden vil fullføres i juni i år. Dette vil være en viktig milepæl som vil føre til en sterk ytelse av apper bygget i Ethereums blokkjede.

Hovedårsaken til at Ethereum-prisen faller er knyttet til makrobildet. Utviklingen til obligasjonsmarkedet signaliserer at Fed vil fortsette å presse rentene betydelig høyere i de kommende månedene.

Fed-protokollene publisert forrige uke viste at flere medlemmer av Federal Open Market Committee (FOMC) var åpne for mer innstramming. Noen, inkludert duen Lael Brainard, har konkludert med at mer kvantitativ innstramming er nødvendig.

De siste amerikanske inflasjonsdataene som kommer ut på tirsdag vil sende signaler om hvor aggressiv Fed vil være. Økonomer forventer at disse tallene viser at den overordnede forbrukerinflasjonen steg til 8,4 % mens kjerneinflasjonen hoppet til 6,6 %.

Hvis tallene er sterkere enn disse, vil det sende et signal om at Fed vil bli mer aggressiv. Denne haukiske tonen forklarer hvorfor Bitcoin-, Ethereum- og Nasdaq 100-indeksene har falt kraftig.

Ethereum-prisprediksjon

Det daglige diagrammet viser at ETH-prisen har vært i en sterk bearish trend de siste dagene. Mynten har beveget seg under oversiden av den stigende kanalen. Den har også beveget seg litt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, mens Relative Strength Index (RSI) har beveget seg under oversolgt nivå.

Derfor vil Ethereum-prisen sannsynligvis fortsette å falle ettersom bjørner sikter seg inn på den nedre siden av kanalen til rundt $2,650. Et trekk over oversiden av kanalen vil ugyldiggjøre denne visningen.