Etter et imponerende rally har Zilliqa sett markedsforbannelsen innhente den. Det er en av de største taperne på listene i dag, etter å ha mistet 14 % av verdien. Er det på tide å kjøpe på dippen?

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Zilliqa: hva det er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Zilliqa nå.

Siden ZIL er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ZIL ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ZIL akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Pancakeswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ZIL.

Zilliqa er en offentlig, tillatelsesfri blokkjede som har som mål å oppnå en høyhastighets transaksjonshastighet og tilby høy gjennomstrømning. Den forsøker å løse problemet med blokkjedehastighet og skalerbarhet ved å bruke sharding som en L2-skaleringsløsning.

Zilliqa sies å være den første offentlige blokkjeden i verden som stoler fullstendig på et sharded nettverk, noe som gjør det i stand til å oppnå en høy transaksjonsrate per sekund, noe som løser skalerbarhetsproblemet.

Etter hvert som blokkjeden vokser og flere shards legges til, øker transaksjonshastigheten fordi hver shard behandler transaksjoner individuelt. Etter behandling legges poster umiddelbart til Zilliqa-blokkjeden. Ingen ekstra bekreftelsestid er nødvendig.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du vil føle deg dersom du taper penger.

Basert på Wallet Investors prognoser forventes en langsiktig økning. De spår at 1 ZIL vil handles for $0,18 om 5 år. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt +64 %. En investering på $100 gjort nå kan være verdt $164 i 2027.

$ZIL (Update)

Falling Wedge Formation in 4H TF 💥

If #Bitcoin Remains Above the 39k Support, Expecting Upside Breakout so Keep an eye on it..#Crypto #Zilliqa #ZIL #zilusdt pic.twitter.com/s05obB3UI4

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) April 12, 2022