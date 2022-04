Personverntoken Monero nøt en bølge av popularitet da Russland invaderte Ukraina og har hatt en jevn økning siden den gang. En av grunnene er dens omfattede sikkerhet mot hackerangrep.

På en dag med dysterhet i kryptomarkedet er Monero en av de eneste vinnerne. Den har lagt til 11 % til verdien i løpet av de siste 24 timene.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Monero, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Monero nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp XMR med Binance idag

Buxano

Trade Crypto-opsjoner på Buxano, verdens første plattform som tilbyr peer-to-peer-opsjonshandel for kryptokurcurrency-par.Vi tilbyr direkte krypto-opsjonshandel mellom jevnaldrende, bosatt i Bitcoin, og dermed eliminere muligheten for feil spill som kan skje på tradisjonelle binære alternativer hvor handel gjøres mot megleren.

Kjøp XMR med Buxano idag

Hva er Monero?

Monero har som mål å oppnå høyest mulig nivå av desentralisering, der brukere ikke trenger å stole på noen andre på nettverket.

Dens token XMR er fullstendig fungibel, noe som betyr at detaljene om kryptooverføringer, avsendere og mottakere er skjult som standard. I følge tilhengere av Monero har den en fordel i forhold til andre personvernmynter som Zcash, som er «selektivt gjennomsiktige.»

Monero bruker ringsignaturer for å skjule disse dataene. Tidligere transaksjonsutganger på blokkjeden er valgt og fungerer som lokkefugler, noe som betyr at utenforstående observatører ikke kan fortelle hvem som signerte den.

For å garantere at transaksjoner ikke kan kobles til hverandre, oppretter Monero engangs-stealth-adresser for hver transaksjon.

Bør jeg kjøpe Monero i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Monero prisprediksjon

Monero handles for øyeblikket for i underkant av $245. I følge Price Prediction vil den nå $1 317 i 2026, noe som gjør det til en god investering.

Ifølge Smartereum vil prisen på Monero tredobles innen 2026. Long Forecast er langt mindre bullish, og anslår at Monero vil handles for rundt $288 om to år.

Monero på sosiale medier