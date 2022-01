Ethereum versus Solana – Hvilken er en bedre investering?

Når smarte kontraktsplattformer blir listet, blir Ethereum og Solana nevnt før alle de andre. Men hvis du leter etter den beste mellom de to, les dette.

Ethereum-blokkjeden er hjernebarnet til Vitalik Buterin. Den ble lansert i juli 2015 for å konkurrere med Bitcoin. I forhold til Bitcoin kom den med mange fordeler; en var at det var den første blokkjeden som støttet smarte kontrakter. I likhet med Bitcoin opererte den på proof-of-work konsensusalgoritmen.

Solana, derimot, ble nettopp lansert i april 2019 av Anatoly Yakovenko. I likhet med Ethereum har den smart kontraktsfunksjonalitet. Imidlertid opererte den på proof-of-stake og proof-of-history konsensusalgoritmer.

Selv om Ethereum-blokkjeden gjorde ikke-fungible tokens mulig, eksisterer de nå på Solana-plattformen. Begge blokkkjedene er i stand til å gjøre nesten det samme, fra NFT-er til DeFi, DAO-er, dApps og så videre. De er begge blant de ti beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

Fordelen Solana har over Ethereum er hastigheten og skalerbarheten. Den kan behandle over 50 000 transaksjoner per sekund med 400ms blokkeringstid. Ethereum gjør fortsatt mellom 15 og 45 transaksjoner per sekund.

Den høye gjennomstrømningen gjør at transaksjonsgebyrene kan være lavere, langt lavere enn Ethereums. Det er også 4000 ganger raskere enn Ethereum og krever ingen lag-2-skaleringsløsninger. Imidlertid har Ethereum vært i markedet lenge nok til at det er forutsigbart og har stabilitet.

Selv om Ethereum fortsatt står overfor blokkjede-trilemmaet, er det planer om å løse det. Eth2-oppgraderingen vil gjøre at den bytter til en proof-of-stake konsensusalgoritme som allerede er på plass. Dette vil oppskalere den og sette den opp til å fungere som en multikjede for andre plattformer.

Akkurat nå er 1 ETH (det opprinnelige tokenet til Ethereum) verdt 2468 dollar med en markedsverdi på 294,1 milliarder dollar, og 1 SOL (det opprinnelige symbolet til Solana) koster 92,12 dollar med en markedsverdi på 29 milliarder dollar. Bortsett fra dette, har Ethereum førstegangsfordelen over Solana og jevnaldrende.

SOL har imidlertid fortsatt et enormt vekstrom. Med en så lav markedsverdi for en så høyytende blokkjede, jo mer bruk den får, jo mer vil verdien øke. For en mynt som steg fra rundt $50 til over $250, kan den gjøre det bedre. Solana er det beste kjøpet akkurat nå. Men før du går videre og kjøper, ikke glem å utføre undersøkelser og handle klokt.