Ethereum og Solana leder blokkjedeprosjekter som hjelper utviklere med å bygge desentraliserte applikasjoner (dApps) i alle bransjer. ETH og SOL har en samlet markedsverdi på over 390 milliarder dollar, med Ethereum som den største. I denne sammenligningen mellom Ethereum og Solana vil vi vurdere det bedre alternativet mellom de to.

Dette taler for Ethereum

Ethereum-statistikk

Markedsverdi: 353 milliarder dollar.

Total verdi låst: 115 milliarder dollar.

Arkitektur: Proof-of-work (PoW)

YTD ytelse: -22 %.

Hvordan kjøpe Ethereum .

Det er flere grunner til at Ethereum-investorer tror på plattformen deres. For det første har den et av de mest kjente merkene i blokkjedeindustrien. Når det gjelder merkekjennskap, er det bare Bitcoin som kommer først. Derfor tror investorer at denne kvaliteten vil føre til flere investeringer etter hvert som bransjen vokser.

For det andre har Ethereum-prisen utviklet seg godt gjennom årene. Prisen har flyttet seg fra mindre enn $10 til over $3000, noe som gjør den til en av tidenes beste utøvere. For det tredje har nettverket opprettholdt en sterk markedsandel selv om det møter betydelig konkurranse fra slike som Solana, Avalanche og Cardano.

For det tredje er Ethereum en dynamisk plattform som går gjennom endringer. Etter å ha kjørt på proof-of-work (PoW)-modellen, går utviklerne over til et proof-of-stake (PoS) rammeverk. Sammenslåingen av Beacon Chain og den nåværende plattformen skal skje i juli.

Derfor vil nettverket være betydelig raskere og kostnadseffektivt. Derfor vil ikke utviklere ha behov for andre blokkjeder.

Dette taler for Solana

Solana-statistikk

Markedsverdi: 32 milliarder dollar.

TVL: 6,8 milliarder dollar.

Arkitektur: Proof-of-history

YTD ytelse: -45 %

Solana er et blokkjedeprosjekt som bruker et arkitekturrammeverk kjent som proof-of-history. Dette er et relativt nytt rammeverk som omhandler en høyfrekvent verifiserbar forsinkelsesfunksjon (VDF) som tar en rekke trinn for å evaluere blokker.

Som et resultat har Solana en betydelig gjennomstrømning på over 2000 transaksjoner per sekund (tps) og lave kostnader på rundt $0,0001 per transaksjon. Denne sterke ytelsen er en av hovedgrunnene til at de fleste utviklere mener at Solana er en bedre investering enn Ethereum.

For det andre har Solana blitt brukt til å bygge noen av de mest kjente applikasjonene i Web 3.0. Noen av disse programmene er blant andre Audius, Brave Browser og StepN. Derfor er det en sannsynlighet for at flere Web 3.0-utviklere vil velge Solana for sin utvikling.

For det tredje har Solana en lengre rullebane for vekst enn den modne Ethereum. Dessuten er det et ungt prosjekt som allerede har fått mye oppmerksomhet fra utviklere.

Dom: Ethereum vs Solana

Etter min mening mener jeg at Ethereum fortsatt er en bedre investering enn Solana. Jeg forventer at sammenslåingen av Beacon Chain og hoved-Ethereum vil føre til raskere hastigheter og lavere kostnader. Som et resultat vil det bli et bedre alternativ for utviklere.