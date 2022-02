Europeiske aksjer faller på grunn av EU/USAs sanksjoner mot Russland

Europeiske Stoxx 600-indeksen falt 1,7 % mens FTSE 100 har falt 1,5 %

Russlands børs åpnet ikke mandag

Store tapere inkluderte gruveselskaper og banker over hele Europa.

Europeiske aksjer har åpnet kraftig lavere mandag, med store tap registrert på tvers av banker etter hvert som land øker sanksjonene mot Russland.

Den pan-europeiske Stoxx 600 falt 1,7 % tidlig på morgenen, mens Tysklands DAX falt mer enn 3 %. Frankrikes CAC var også nede, og falt nesten 2,5 % på grunn av investorenes angst for hvor dårlig innvirkning Russland-Ukraina-krigen kan ha på markedene.

Den negative utviklingen ble også sett i Storbritannia, med Storbritannias FTSE 100 som stupte mer enn 1,5 %.

Det russiske markedet forble stengt på mandag, selv om Bank of Russia annonserte en renteøkning til 20 % fra 9,5 %.

Wall Street vil sannsynligvis også åpne rødt på mandag etter at futures hoppet lavere natt til søndag. For øyeblikket er S&P 500-futures, Dow-futures og Nasdaq-futures alle mer enn 1,3 % ned.

Banker og selskaper eksponert mot Russland faller

Stålprodusenten og gruvegiganten EVRAZ plc har stupt over 25 %. Det London Stock Exchange (LSE)-noterte selskapet har sin største virksomhet i Russland og Ukraina.

Andre store tapere er hovedsakelig banker, med Frankrikes Societe Generale ned 11%, Italias UniCredit SpA -9%, og Tysklands Deutsche Bank også ned 9%.

Øverst på vinnerlisten er forsvarsaksjer der store selskaper ser en økning i kjøpspresset. Den paneuropeiske Stoxx 600-indeksen har aksjene til BAE Systems opp 15 %, Thales SA +9 % og thyssenkrupp AG +8 %.

Olje og gull opp

På tvers av markedene steg oljeprisen med mer enn 5 % for å nærme seg nivået på $100 per fat.

I mellomtiden spratt gull fra fredagens fall for å handle over $1 900 per unse, men Bitcoin var ned 2,2% til $38 260 etter å ha lettet toppene på $39 850.