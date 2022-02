Kryptomarkedene var i rødt denne morgenen, med flertallet av topp 10 kryptoer som registrerte tap i løpet av de siste 24 timene.

Amerikanske aksjer endte i forrige uke høyere, til tross for at konflikten mellom Russland og Ukraina forårsaket vill volatilitet i globale markeder.

Healthcare-aksjer, som typisk går godt i usikre tider, presterte sterkt, med medisinsk utstyrsselskapene Abbott Laboratories (+4,8 % forrige uke) og Medtronic (+5,2 %) opp betydelig.

Topp krypto

Alle topp 20 mynter er i rødt med unntak av Solana, som registrerte ubetydelige gevinster. Terra er ned rundt 4 % i dag, men økningen for uken ligger på imponerende 42,89 %.

Det er også den eneste topp 20-mynten i grønt i løpet av uken bortsett fra Cosmos, som har økt verdien med 4 % de siste 7 dagene.

Bitcoin var ned rundt 2 %, og handlet under $38 000 i skrivende stund. Ethereum var ned rundt 4 %, og Cardano og XRP registrerte tap på henholdsvis rundt 1 % og 3 %.

Topptrekkere

Utenfor topp 20, på 22. rangering, presterer Uniswap utmerket. Uniswap Exchange kunngjorde at den ville begynne å fylle likviditet for testnotering og begynne testhandel, noe som får dets opprinnelige token UNI til å stige. Den var opp 8 % i skrivende stund.

På bakgrunn av et generelt bearish marked er Arweave en av ukens største vinnere. For tiden handles den for litt over $31, den økte med 12 % de siste 7 dagene og ytterligere 8 % i dag.

Andre vinnere i dag inkluderer Filecoin (+3%), Flow (+3%), Decred (+2%) og Iota, RavenCoin, Celo og Huobi Token med mindre enn +1%.

I den andre enden er Convex Finance og THORChain (hver -8%) og Harmony, Fantom og Tezos (hver -7%).

Trender

Det opprinnelige tokenet til NuCypher, NU, har økt med 25 % i løpet av de siste 24 timene. Det vokser på nyheter om at partneren NuLink har samlet inn 4 millioner dollar fra en rekke ledende kryptoinvestorer, inkludert Coincu Ventures og CypherVenture.

Live Keep Network-prisen i dag er $0,80 med et 24-timers handelsvolum på $70,6 millioner. Keep Networks personverntoken KEEP er opp 28 % i dag.

SHIBA TRON er et meme-token på BSC som refererer til Shiba Inu. Det hevder å tilby investorer et nytt DeFi-produkt, der innehavere får 6% av hver transaksjon. Den har økt 1730 % i dag.