Fantom (FTM) er massivt undervurdert, sier analytiker

Fantom (FTM) rangerer på fjerde plass blant de største blokkjedene innen desentralisert finans (DeFi) etter total verdi låst.

Capriole-grunnlegger Charles Edwards sier Fantom fortsatt er enormt undervurdert og har et stort potensial. Analytikeren bemerket dette selv om Fantom (FTM) har falt 13 % i løpet av de siste 24 timene når det gjelder totalverdien låst (TVL).

" Fantom har hatt et utrolig løp i det siste, men det er fortsatt den billigste L1-en på flere milliarder dollar, men en enorm margin ," tvitret analytikeren onsdag.

Fantom (FTM) er den fjerde største desentraliserte finansprotokollen (DeFi) etter totalverdi låst, bak topp aktører som Ethereum (ETH), Terra (LUNA) og Binance Smart Chain (BSC).

Fantom (FTM) i DeFi

Ser vi på TVL-ledertavlen til DeFi-økosystemet, holder Ethereum forte som den største med over 118,6 milliarder dollar låst i 415 protokoller. Terra (LUNA) har over 12,3 milliarder dollar fordelt i 17 protokoller, mens BSC er tredje med over 12,3 milliarder dollar låst i mer enn 290 protokoller.

I følge data fra DeFi-sporingsplattformen DeFiLlama har blokkjedenettverket totalt 11,01 milliarder dollar i TVL, fordelt på 131 protokoller som inkluderer MultiChain (MULTI), SpookySwap (BOO), Yearn Finance (YFI) og Curve (CRV).

Verdien låst i prosjektene har vokst med 39 % den siste uken.

Faktisk passerte Fantom-kjeden, en lag 1-protokoll som kan skryte av svært høy skalerbarhet og billige transaksjoner, en kort stund forbi BSC forrige helg før en nedtur i TVL tok den tilbake til fjerde plass.

FTM-priser

Fantom-tokens fortsetter å tiltrekke seg enda flere investorer som leter etter høyere avkastning og transaksjonshastighet, og holder lag 1-blokkjeden foran rivaler som Avalanche (AVAX), Solana (SOL) og Polygon (MATIC).

I markedet har FTM-prisen hoppet 2% de siste 24 timene ettersom okser forsøker å hoppe høyere etter et bredere salg i kryptomarkedet. FTM/USD-paret handles rundt $2,36, omtrent 20% ned den siste uken og nesten 33% lavere enn den høyeste rekorden på $3,46 nådd i oktober i fjor.