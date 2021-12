Jerome Powell sier imidlertid at kryptovalutaer er spekulative og "ikke støttet av noe" og kan være et problem for forbrukere

Han bemerker at med riktig regulering krypto bli en nyttig del av det finansielle systemet.

Fed-leder Jerome Powell sa onsdag at selv om kryptovalutaer kan være en risiko for investorer, ser han dem ikke som en bekymring for den finansielle stabiliteten til den amerikanske økonomien.

Han sa dette på en pressekonferanse etter Feds to-dagers møte, der FOMC gjentok en raskere nedtrapping og kunngjorde tre potensielle renteøkninger i 2022. Powell sa at han ikke tror kryptovalutaer er en risiko som sannsynligvis vil forstyrre det finansielle systemet , og påpeker at eiendelene er spekulative og "ikke støttet av noe."

" Jeg ser ikke på dem [krypto] som en bekymring for finansiell stabilitet for øyeblikket ," bemerket Fed-lederen.

Imidlertid bemerket han at krypto kan være et problem for forbrukere, som han sier kanskje eller kanskje ikke er klar over hva de potensielle risikoene kan være.

Hva med stablecoins?

Powells kommentarer kommer på et tidspunkt mange innen kryptoindustrien har etterlyst riktig regulering, og bemerket at myndighetene må sikre at de omfavner innovasjon og ikke streber etter å drepe den.

En slik innovasjon er stablecoin, en type kryptoaktiva hvis verdi er knyttet til en annen eiendel, for eksempel amerikanske dollar.

Forrige måned ga den amerikanske presidentens arbeidsgruppe for kryptoregulering ut en rapport som oppfordret amerikanske lovgivere til å vedta nye lover ment for å få banker til å forsikre stablecoins. I forrige uke dro også flere kryptosjefer til Capitol Hill for å møte lovgivere angående spørsmålet om kryptolovgivning.

I sine kommentarer onsdag sa Fed-lederen at stablecoins kan tjene forbrukere som et nyttig aspekt av det monetære systemet. Imidlertid er det et behov for å sikre at de (stablecoins) er riktig regulert, noe han sa dessverre ikke er tilfelle for øyeblikket.

Men mangelen på riktig regulering betyr ikke at stablecoins ikke kan spille en viktig rolle i økonomien, forklarte han. Ifølge Powell kan sektoren bli viktig hvis utviklingen blir knyttet til et av Big Tech-selskapene i dag.

I dette tilfellet, bemerket han, kan den aktuelle stablecoinen skalere til å bli en " effektiv forbrukertjenende [og systemisk viktig] del av det finansielle systemet ."

Powell bemerket videre at det er viktig å ha et betalingsnettverk som følger alle relevante forskrifter og tilbyr forbrukere den nødvendige beskyttelsen. Han la til at disse aspektene er nøkkelen fordi publikum stoler på myndighetene når det gjelder å ivareta forbrukersikkerhet.