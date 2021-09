Representanter fra finanstjenesteselskapet hadde et privat møte med finansregulatoren for å forsvare selskapets Bitcoin ETP-planer

Fidelity Investments president Tom Jessop ledet et møte med seks toppledere i et videomøte med representanter fra Securities and Exchange Commission (SEC) for å forsvare sin sak angående hvorfor regulatoren bør godkjenne deres planer om ETF-tjenester. SEC har vært treige på å gi noe klart svar, selv om det amerikanske markedet fortsatt ikke har noen godkjente, amerikanske EFT-er (Exchange Traded Funds).

Ifølge de nyeste dokumentene SEC har delt fra møtet har investeringsselskapet oppgitt at det er et stort antall grunner til hvorfor de bør godkjenne ETP-er (Exchange Traded Products) så snart som mulig. Fidelity påpekte blant annet at det vil gi investorer flere muligheter til å eksponeres for Bitcoin. Ifølge selskapet vil en godkjenning fra SEC fremme produktinnovasjon, og dro frem at samtidig som at Bitcoin har modnet, så har markedet for CME Bitcoin-futures også modnet.

Fidelity var også raske til å peke ut at en godkjenning for et børsregulert Bitcoin ETP ikke bør avhenge av hvorvidt noen futures-baserte ETP-er har blitt implementert fra før.

«Vi tror futures-baserte Bitcoin-produkter ikke er et nødvendig steg å ta før en Bitcoin ETP; selskapene bør kunne møte investorers etterspørsel etter direkte eksponering for Bitcoin-markedet, fordi Bitcoin-markedet har modnet og er i stand til å støtte disse.»

Selv om SEC-leder Gary Gensler i august innrømmet at han var fascinert av blokkjedeteknologi har han ivaretatt sin rolle som beskytter for forbrukeren. Gensler oppgir at de regulatoriske myndighetene ville vurdere å godkjenne en ETF kun dersom de etterlever de strenge regulatoriske rammeverkene som gjelder for fond, og at ETF-en kun gjelder trading med Bitcoin-futures.

«Det er et stort antall fond som investerer i Bitcoin-futures på Chicago Mercantile Exchange (CME). Jeg forventer at det kommer til å komme søknader i forbindelse med ETF-er i henhold til The Investment Company Act (‘40 Act). Når denne loven kombineres med andre føderale lover vil den gi omfattende beskyttelse til investorer. Gitt disse viktige beskyttelsene ser jeg frem til å gjennomgå disse søknadene, særlig dersom de kun er begrenset til slike CME-noterte Bitcoin-futures.»

Fidelity Investments er ett av flere selskaper som har sendt inn ETF-søknader, sammen med blant annet ARK Investment Management, VanEck, New York Digital Investment Group (NYDIG), Wisdom Tree Investments og SkyBridge, ingen av de har fått sine søknader godkjent enda. Fidelity Investments foreslåtte produkt heter Wise Origin Bitcoin Trust.

Talsperson for Fidelity, Nicole Abbott, forklarte, «En økende andel investorer som ønsker tilgang til Bitcoin har understreket behovet i markedet for et mer diversifisert produktutvalg som gir eksponering til digitale verdier, slik at det er mulig å matche etterspørselen.»