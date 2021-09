Investoren fortalte også at Bitcoin er et godt alternativ for diversifisering, men regulatoriske myndigheter kan fortsatt «ta kverken» på den

Millardærinvestor Ray Dalio er en av stadig flere investorer som nå ser på kryptovaluta som en ny investeringsmulighet.

Den amerikanske investoren fortalte publikum ved denne ukens SALT-konferanse at hans portefølje nå inneholder mer kryptovaluta enn gull, ifølge en artikkel fra Reuters.

Da han talte ved konferansen onsdag oppfordret milliardæren også deltakerne til å diversifiserte investeringene sine, og mente at kryptovaluta som et svært godt alternativ. Han fortalte at investorer bør forsøke å diversifisere porteføljene sine så mye som mulig, fordelt utover ulike aktivaklasser.

72-åringen fortalte også at kryptovaluta — og da særlig Bitcoin — er et godt alternativ fremfor å oppbevare kontanter. Selv om han ikke navnga alle kryptoverdiene han eier, så nevnte han at Bitcoin var en av de.

Da han snakket med CNBC under den samme konferansen sa Dalio at Bitcoin har oppnådd svært mye siden den ble til. Han ville likevel advare om at kryptovalutaen og kryptomarkedet i sin helhet fortsatt står overfor mange utfordringer på sin vei mot masseadopsjon.

Ifølge Dalio kan regulatoriske myndigheter forsøke å «ta kverken på» Bitcoin dersom kryptovalutaen lykkes med å oppnå suksess blant massene.

«… Jeg tror de vil forsøke å kverke den fordi de har måter å kverke den på», fortalte hedgefondmilliardæren til CNBC Squawk Box.

Dalio tok også opp de regulatoriske endringene i Kina og India, og påpekte at dette er to land som ønsker å bli kvitt krypto. USA, derimot, kan ende opp med å kontrollere Bitcoin selv de snakker om reguleringer, og denne utviklingen kommer på tross av El Salvadors adopsjon av BTC som lovlig betalingsmiddel, fortalte han Squawk Box-reporter Andrew Ross Sorkin.

Dalio grunnla Bridgewater Associates, verdens største hedgefond, i 1975 i New York og er en svært respektert person innad i investeringsmiljøet.