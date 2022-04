De siste 7 dagene har vært ganske strålende for Filecoin (FIL) investorer. Mynten har økt, men de siste dagene ser det ut til at den har avtatt. I løpet av de siste 24 timene har mynten stort sett handlet sidelengs. Men det er mye oppside. Her er noen fakta:

Et bull-flagg har dukket opp på det daglige diagrammet som antyder en sterk opptrend

FIL kan stige over $32 eller enda høyere på kort sikt.

Filecoin har også krysset en stor motstandssone de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Er $32 sannsynlig?

Stagnasjonen vi så i Filecoins prishandling ser ut til å være noe mer enn konsolidering. Faktisk, i løpet av denne perioden klarte tokenet å krysse over $26. Dette betyr at prisen nå er over den avgjørende motstandssonen på $25,9. Det skal bli interessant å se om okser kan tåle dette i dagene som kommer.

Men hvis vi lukker dagens handel over $26, så er FIL på vei mot et stort oppsving. Dessuten antyder okseflagget som har dukket opp på diagrammet også en sterk opptrend. Mynten kan stige mot $32 før den møter stor motstand.

Hvis okser faktisk er i stand til å presse ytterligere over $32-merket, er det sannsynlig at flere gevinster vil følge, og at FIL vil nå $40 i det lange løp. Dette vil representere en gevinst på nesten 60 % fra dagens pris.

Er det på tide å kjøpe Filecoin (FIL)?

Det enkle svaret er ja. Imidlertid ville det være best å vente til slutten av handelen i dag for å se om okser kan beholde støtten på $25,9. Akkurat nå er prisen litt over det, men den konsoliderer seg.

Hvis vi faktisk starter morgendagens handel over $26, vil FIL være et godt kjøp. Du kan forvente at den vil nå minst $32 i verste fall eller $40 i best-case scenario.