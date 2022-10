Flertallet av Bitcoin-adresser er nå under vann

Bitcoin har vært en av de raskest akselererende aktivaklassene i historien.

Handlet for brøkdeler av en krone for 14 år siden, løp den helt opp til nærmere $69 000 i fjor.

Det er mot denne sammenhengen med opprørende gevinster som viser hvor bemerkelsesverdig det er at det meste av Bitcoin-forsyningen nå er tapsgivende. Sammenligner den nåværende prisen på Bitcoin med prisen som myntene innenfor hver adresse sist ble flyttet til, er bare 49,4 % av adressene i profitt.

Bortsett fra et par korte besøk under 50 % i september, er dette første gang siden COVID-panikken i mars 2020 at flertallet av Bitcoin-adresser har vært i minus.

Menneskelige følelser

Kanskje det er en leksjon i FOMO her et sted.

Det er slående hvor mye penger som strømmet inn i kryptomarkedene under pandemien, med kryptovaluta konstant i mediedekning, Zoom chatterom og mainstream-bevissthet, at hoveddelen av nettverket nå er under vann.

Ser vi videre på Bitcoins oppstart i 2010 ser vi hvordan prisen virkelig steg de siste årene – i tillegg til at antallet adresser i profitt stupte deretter da musikken sluttet å spille.

Dette viser oss egentlig ikke noe vi ikke vet fra før, men jeg syntes likevel det understreket hvor brutalt dette bjørnemarkedet har vært. Når vi ser tilbake på bjørnemarkedet i 2018, ble bunnen truffet da adressene i profitt falt under 40 %.

I mars 2020, selv om en ekstrem avvikende måned gitt det var da COVID virkelig kom, sank vi under 45 %.

I den sammenheng har vi litt mer å gå på her. Men hva er egentlig den konteksten? Jeg tror faktisk at beregninger fra tidligere kryptovintre her stort sett er irrelevante. Crypto har utviklet seg for mye til å kunne sammenlignes med den tiden lenger, da likviditeten var så knapp og Bitcoin var begrenset til fjerne hjørner av Internett. Det var ikke en vanlig finansiell ressurs, og derfor er jeg nølende med å trekke for mye av å studere disse tidsperiodene.

For det andre skjedde ikke de forrige syklusene i forbindelse med et bjørnemarked på tvers av alle finansielle eiendeler. Aksjemarkedet har trykket ustoppelige gevinster siden 2009, som var året Satoshi Nakamoto i hovedsak oppfant krypto da han publiserte Bitcoin Whitepaper.

La meg derfor være veldig tydelig: krypto har aldri eksistert mens det har vært et bredere bjørnemarked, eller – tør jeg si det – resesjon. Med det i tankene, må sammenligninger med tidligere sykluser gjøres forsiktig. Dette er ikke et tilfelle av å bare vente på å uunngåelig komme tilbake.

Kanskje er det nettopp det som vil skje. Hvem vet – men poenget mitt er at en slik blind optimisme er feilplassert. Dette er et enestående miljø for krypto.

Og at flertallet av Bitcoin-adressene er i tap viser ganske hvor langt vi har falt.