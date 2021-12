Fluffy Coin oppnådde et tak på 1 million dollar på 24 timer

Da tenåringen og YouTuberen Biaheza bestemte seg for å lage Fluffy Coin , var alt bare lek og moro. Faktisk ønsket den unge California-innbyggeren å vise følgerne sine på sosiale medier og andre plattformer hvor enkelt det er å lage en meme-mynt. Han insisterte til og med under videoen på at folk ikke skulle kjøpe Fluffy Coin. Her er hvordan ting utviklet seg:

Teenage YouTube-sensasjonen kunngjør at han er i ferd med å lage en mynt på 1 million dollar

Oppretter et nettsted og et falskt "utviklerteam" for å støtte prosjektet

Om 24 timer er mynten på 1 million dollar, og den begynner snart å få trekkraft

Et fellesskap av fluffy investorer dannes og snart er mynten oppført på Coinbase. Fortsetter å nå en markedsverdi på 4,2 millioner dollar.

Datakilde: Coinmarketcap.com

Hvordan ble Fluffy Coin så stor?

Som med alle meme-mynter, red Fluffy Coin på bølgen av sosiale medier og publisitet fra influencere for å stige. Den hadde ingen utviklere som støttet den eller et team bak seg. Youtuberen kopierte bare inn en kryptokode og boom, Fluffy Coin ble født.

Men ting ble seriøse. Innen 24 timer etter opprettelsen av mynten hadde den gått fra null til en markedsverdi på 1 million dollar. Men ting endte ikke der. På tidspunktet for skriving av dette innlegget har meme-mynten allerede nådd 4,2 millioner dollar i markedsverdi.

Bør du kjøpe Fluffy Coin?

Meme-mynter kan gi deg massevis av penger på kort tid. Alt avhenger av hvor raskt du kommer inn og hvor lenge du rir på veksten. Når det gjelder Fluffy-mynten, ser det ut til at mynten har nådd sitt fulle potensial. Det er tross alt et enmannslag, slik der ser ut som, og siden den ble opprettet bare for moro skyld i utgangspunktet, er det egentlig ingen oppside akkurat nå å investere.