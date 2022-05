Flux og Terra samarbeider for å integrere økosystemer

Flux og Terra vil samarbeide for å integrere sine økosystemer og gi brukerne det beste fra Web3. Samarbeidet vil fokusere på dyp integrasjon og å utnytte økosystemenes respektive styrker, skrev Flux på deres Medium-side .

Bygger fremtidens internett

Flux sitt mål er å gjøre de nødvendige ressursene og infrastrukturen tilgjengelig for utviklere for å kunne distribuere dApps på Web3 sømløst.

I følge Terras whitepaper har den som mål å bli den første stabile plattformen og brukbare valutaen på blokkjeden, og oppnå desentralisering for selgere, mainstream-brukere og utviklere.

Ved å samarbeide er Terra ett skritt nærmere målet om å oppnå full desentralisering ved overgangen til Web3. Flux vil også gjøre fremskritt ved å legge til Terras toppmoderne applikasjoner til sin desentraliserte infrastruktur.

Komponenter i samarbeidet

I begynnelsen vil Flux og Terra-samarbeidet omfatte utvikling av Terra på Flux-økosystemet. Flux-tokenet vil lanseres på Terra blockkjeden tilsvarende.

Flux-økosystemet bruker tokens på andre blokkkjeder for å gjøre Fusion krysskjedebroen mulig. Det har forbedret tilgangen til DeFi som et resultat.

Zelcore, den offisielle lommeboken og blokkjede-appen til Flux, vil støtte ikke bare Luna, men også KRW, UST, SDT og andre Terra-native tokens. Støtte for mange CW20-tokens vil også være integrert.

Direkte tilgang til sentraliserte sentraler

Alle tokens tilgjengelig på Zelcore-backend kan byttes ut eller importeres. Suiten tilbyr direkte tilgang til Binance, FTX, Kraken og andre sentraliserte børser.

Flux CSO Daniel Keller kommenterte:

Hele Flux-teamet ser frem til å jobbe med Terra. Jeg har mye respekt for Terra-teamet. De setter et klart mål og en klar visjon for seg selv, og de leverer den visjonen med stort engasjement. Jeg elsker deres tilnærming til DeFi og alle de flotte mulighetene deres økosystem gir for alle i blockkjede-området. Jeg er spent på å tenke på det store potensialet ved å jobbe med dem og integrere våre respektive økosystemer. Og jeg er mest av alt glad for at Flux kan hjelpe dem å desentralisere ved å distribuere applikasjonene deres på vårt kraftige nettverk av Flux Noder. Flux har funnet en ny venn og alliert i søken etter å bringe Web3 til massene. Jeg tror det er rettferdig å si at fremtiden for Web3 ser lysere ut for hver dag som går.