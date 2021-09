Børsen har også innført en betalingsvegg etter lanseringen av NFT-markedsplassen for å få bukt med spam

Sam Bankman-Fried, administrerende direktør hos FTX, annonserte på en kreativ måte at kryptobørsen har lansert sin egen markedsplass for non-fungible tokens (NFT-er). Dette publiserte han på plattformen ved å bruke et enkelt «test»-kunstverk han selv hadde laget. Budene på kunstverket eskalerte, og det ble i dag morges solgt for $270 000. FTX-lederen forklarte i Twitter-innlegget at børsens nye NFT-plattform vil være tilgjengelig utelukkende for amerikanske kunder, der vil de få mulighet til å kjøpe, selge og til og med skape sine egne NFT-er.

Den nye plattformen vil også være åpen for cross-chain trading mellom Ethereum og Solana, og Bankman-Fried la til at kunder snart ville få tilgang til enda flere funksjoner, blant annet muligheten for innskudd og uttak. Det vil også være mulig for brukere å hente inn NFT-er fra eksterne kilder inn til FTX-plattformen.

Kunngjøringen antyde en endring i FTX modell så langt, hvor brukere har vært begrenset til å kunne se og oppbevare. Med en forbedret operativ modell kan brukere også få mulighet til å selge NFT-ene sine via børsen ved hjelp av funksjonaliteten for innskudd og uttak.

NFT-markedsplassen ble opprinnelig lansert med gratis tilgang for alle, men plattformen ble raskt utsatt for store mengder spam. Dette førte til at børsen opprettet et engangsgebyr på $500 for brukere som ønsker å benytte plattformen.

«På grunn av den enorme pågangen, hvor mye bare var bilder av en fisk, har vi nå innført et engangsgebyr på $500 for å kunne sende inn NFT-er», oppga Bankman-Fried i en tweet.

Som forventet ble ikke dette godt mottatt av brukerne. Etter gjentatt motstand droppet FTX gebyret på $500, og innførte i stedet et hakket mer rimelig gebyr på $10 for alle som ønsket å lage en ny NFT, mens brukere som allerede har betalt $500 vil få beløpet refundert.

FTX har planer om å ta betalt fra både selgere og kjøpere som benytter den nye funksjonen, hvor både kjøper og selger er nødt til å betale et gebyr på 5% hver. Børsen anbefaler potensielle kunder å kun gjennomføre en handel dersom de forstår den, da det ikke vil gis noen refusjoner for NFT-kjøp.

Mange aktører i industrien har den siste tiden omfavnet NFT-er, og flere har gitt sine kunder muligheten til å leke seg med NFT-er på ulike måter. Binance, verdens største kryptobørs, annonserte lanseringen av sin egen NFT-plattform i samarbeid med kunstnere, atleter og andre kreative grupper i juni i år.