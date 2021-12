FTX US er enig med MSE om sportsavtale

Kryptovalutabørs FTX har brukt en haug med penger på sportsavtaler på tvers av forskjellige ligaer

Crypto exchange-tilknyttet FXT US har inngått et nytt partnerskap med fire forskjellige idrettslag i henhold til en mandagskunngjøring fra Monumental Sports and Entertainment (MSE). Det ledende sports- og underholdningsselskapet med base i Washington DC eier fem profesjonelle lag i byen og administrerer Capital One Arena, hvor lagene spiller.

Mest bemerkelsesverdig er avtalen med National Basketball Associations lag Washington Wizards. Også involvert i avtalen er National Hockey Leagues Washington Capitals, Women NBAs Washington Mystic, og Capital City Go-Go basketballlag.

"Integrasjonen av blokkjedeteknologi med sportsopplevelsen har bare så vidt begynt, og sammen skal vi avansere til en helt ny grense, som vil tenne fans utover det de til og med kan forestille seg i dag," sa MSEs president for forretningsdrift og kommersiell direktør Jim Van Stone.

Offisiell NFT- og kryptovalutapartner

FTX US vil være den offisielle kryptovalutapartneren for MSE og dets eiendommer, altså de fire lagene, som en del av den flerårige avtalen. MSE bemerket i utgivelsen at børsens NFT-plattform også får eksklusive rettigheter til kommende token-nedganger tilknyttet hvilket som helst av de fire lagene. Børsen vil også være en partner for Big Block-Chain, underholdningsselskapets høydepunktserie i spillet.

"Et av hovedmålene våre er å fortsette å øke bevisstheten om digitale eiendeler. Vi er glade for å bringe kryptoverdenen til sportsfans i Washington, DC," uttalte FTX.US VP of Business Development Avinash Dabir.

Flyttingen er en av børsens tilnærminger for å utvide sin tilstedeværelse i den amerikanske hovedstaden. De respektive partnerskapene ble avtalt til ikke avslørte beløp, og andre spesifikke vilkår er ennå ikke offentliggjort.

FTXs tidligere partnerskap innen idrett

I år har den Bankman Fried-ledede børsen sikret seg flere megaavtaler med forskjellige lag så vel som sportsligaer i sin portefølje. Nylig annonserte kryptovalutabørsen en sponsoravtale med NBA-laget Golden State Warriors til en rapportert sum på 10 millioner dollar.

I juni i år kunngjorde National Basketball Association at børsoperatøren FTX hadde ervervet Miami Heats arenanavnerettigheter. Hjemmet til Miami Heat ble omdøpt til FTX Arena frem til minst 2040 som en del av en avtale på 135 millioner dollar med NBA-antrekket.

En lignende avtale fulgte etter dette i august, og denne gangen var det Cals fotballstadion som var involvert. UC Berkeley og det amerikanske børsselskapet ble enige om en 10-års avtale verdt 17,5 millioner dollar, hvor sistnevnte sikret navnerettigheter og påtok seg andre forpliktelser.