Kryptobørsen FTX har åpnet for drift på Gibraltar og Bahamas

FTX har annonsert at de utvider sin drift til Gibraltar og Bahamas ved å åpne to nye avdelinger der. De nye datterselskapene har begge mottatt autorisasjon fra sine respektive, lokale regulatoriske myndigheter.

Datterselskapet på Gibraltar, Zubr Exchange, kommer til å drive som en tilbyder av distribuert ledger-teknologi og har allerede mottatt godkjenning fra Gibraltars kommisjon for økonomiske tjenester. Zubr har tidligere drevet som en derivatplattform for digitale verdier, inntil de ble kjøpt opp av FTX i begynnelsen av året. FTX hintet om sine planer for regionen etter at oppkjøpet ble kjent, mens de konkrete detaljene rundt oppkjøpet ble offentliggjort på slutten av forrige uke. Zubr kommer til å fortsette sin drift i området mens de integreres med FTX.

Datterselskapet på Bahamas, FTX Digital Markets, har fått klarsignal fra Bahamas’ Securities-kommisjon og har etablert sitt hovedkontor i Nassau. De kommer til å være en plattform for digitale verdier, og er den første aktøren i markedet som har blitt godkjent under The Digital Asset Registered Exchanges Bill. Denne lovgivningen for digitale verdier er relativt ny, og trådte i kraft på slutten av fjoråret.

I en kommentar om utvidelsen på Bahamas oppga administrerende direktør hos FTX, Sam Bankman-Fried, «Vi er dedikerte til å opprettholde et tett samarbeid med de lokale myndighetene, slik at vi kan skape et robust, regulatorisk rammeverk som vil støtte den stadig økende veksten av denne typen verdier.»

Ryan Salame, som tidligere jobbet for Alameda Research som sjef for over-the-counter-handel, har blitt utnevnt som administrerende direktør for Bahamas-plattformen. FTX har ikke oppgitt noen ytterligere detaljer om hva slags tjenester de kommer til å tilby. Datterselskapet kommer til å finne ansatte blant lokalbefolkningen for å fylle de ledige stillingene i ulike avdelinger, inkludert avdelingene for markedsføring og økonomi.

I en kommentar om ekspansjonen fortalte Salame, «Jeg er svært spent på å kunne plante FTX-flagget på Bahamas. Samarbeidet vi har skapt med lokale regulatorer, kombinert med at vi har mottatt autorisasjon gjennom DARE-loven, gjør at jeg føler meg trygg på at vi kommer til å kunne jobbe tett sammen med regulatorene for å sørge for at alle våre produkter etterlever regulasjoner i flere jurisdiksjoner.»

FTX har tydeligvis gjort det til en vane å kjøpe opp selskaper og bruke disse for å utvide sin rolle i markedet, samtidig som at de opprettholder gode relasjoner med lokale regulatorer. Børsens amerikanske avdeling annonserte i august at de har fullført oppkjøpet av kryptoderivatbørsen LedgerX. Avtalen banet vei for at selskapet kunne begi seg ut i derivatmarkedet.