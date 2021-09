Bitcoin har sett det største tilsiget, mens Ethereum og Solana er størst blant altcoins

For femte uke på rad har det blitt investert nye penger i kryptomarkedet, ifølge en ny rapport fra forvaltningsselskapet CoinShares.

Rapporten ble publisert i det Bitcoin og resten av kryptomarkedet opplevde en omfattende sell-off etter aksjemarkedets fall, og BTC stupte helt ned til støtten nær $40 000 før den begynte å hente seg inn igjen tidlig på tirsdag.

De negative prisutviklingene de siste to dagene har kanskje satt en demper på stemningen, men rapporten viser at innskudd fra de siste ukene generelt tyder på positive utsikter for kryptomarkedet.

Ifølge CoinShares har det blitt investert $41,6 millioner i digitale verdier den siste uken. Denne informasjonen viser at sentimentet for kryptovaluta hos investorer har bedret seg, blant annet har Bitcoin sett ferske innskudd verdt $15,3 millioner, selv etter prisnedgangen fra rekordhøydene vi så tidligere i år.

Ethereum har også sett de samme tendensene, med nye investeringer verdt $6,6 millioner. De positive utsiktene gjelder også for Solana (SOL), markedets syvende største kryptovaluta målt etter markedsverdi, hvor det har blitt investert $4,8 millioner. Dette på tross av det langvarige nettverksutfallet kryptovalutaen opplevde forrige uke.

Ifølge analytikere hos CoinShares tyder investeringene i Solana på at «investorene gjerne ser bort ifra angrepet og avfeier det som voksesmerter heller enn en alvorlig feil i nettverket.»

Generelt har det blitt investert $6 milliarder i kryptomarkedet siden januar, med totale forvaltede eiendeler til en verdi av $59,2 milliarder per 17. september. Blant kapitalforvalterne står Grayscale for majoriteten av de forvaltede eiendelene, verdt $43,2 milliarder, mens CoinShares kontrollerer omtrent $4,2 milliarder.

Den økende mengden kryptoinvesteringer kan tolkes som at investorer ønsker å dra nytte av de nylige prisnedgangene, i tillegg til den stadig økende populariteten av enkelte altcoins, oppga James Butterfill fra CoinShares i en ukentlig rapport som ble publisert mandag.

Han påpekte også at det positiv sentimentet blant investorene kan være «et sesongfenomen».

I markedet ser vi nå at Bitcoin-prisen har begynt å hente seg inn igjen fra fallet ned til $40 000, og ser ut til å kunne komme over $43 400 igjen, mens ETH-bulls fortsetter å kjempe for å holde prisene over $3000.