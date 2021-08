En av indeksene kommer til å følge selskaper som Coinbase, Square og Argo Blockchain

Investeringsforvalter Galaxy Digital Holdings og indeks-selskapene Alerian og S-Network Global Indexes har kunngjort et samarbeid hvor selskapene sammen skal lansere flere kryptofokuserte indekser.

I kunngjøringen som ble publisert 24. august avslørte selskapene Alerian Galaxy Global Blockchain Indexes og Alerian Galax Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Indexes, to grupper bestående av fire indekser ment for å møte en økende etterspørsel fra institusjonelle investorer i blokkjede- og kryptosektorene.

Indeksgruppen The Alerian Galaxy Global Blockchain Index kommer til å bestå av en aksjeindeks (BLKCHN), en indeks for børshandlede produkter (ETP-er), en indeks for aksjer og futures (BLKCNF) og en blokkjedefokusert indeks kaldt BCHAIN.

For de kryptofokuserte indeksene kan investorene velge blant en indeks for krypto-equity (CRYPTE), en indeks for aksjer og futures (CRYPTF), en ETP-indeks (CRYPTP) og en kryptofokusert blokkjedeindeks (CRYPTO).

«Indeksbasert investering er i stadig utvikling, og innebærer flere og flere nye typer verdier og eksponeringer for å støtte de økende kravene fra investorer», fortalte Robert Hughes, COO i Alerian.

Indeksene åpner hele økosystemet for forvaltningsrådgiverne, også for de i de store kapitalforvaltningsselskapene, sa Galaxy Digitals leder for kapitalforvaltning, Steve Kurz.

De ulike indeksene kommer til å gi eksponering til børsnoterte selskaper, i tillegg til andre investeringsmuligheter i blokkjede- og kryptomarkedene, inkludert minere, kryptorelaterte infrastrukturselskaper, firmaer som har kjøpt kryptovaluta og blokkjedebrukere.

CRYPTE-indeksen vil for eksempel følge store kryptorelaterte selskaper som Coinbase, Square, Voyager Digital og Argo Blockchain. De som benytter BCHAIN-indeksen derimot vil få en indeks som følger ledende selskaper som Microsoft, Facebook og Mastercard.

Ifølge pressemeldingen vil indeksene innebære passiv og regelbasert investering. Indeksene vil også balanseres hver måned, og alle porteføljene vil ha lik vekting.