P2P-transaksjoner fremmer kryptoadopsjon i fremvoksende markeder som Vietnam og India

Analyseselskapet Chainalsysis oppgir i sin nyeste rapport, The 2021 Global Crypto Adoption Index, at den verdensomspennende adopsjonen av kryptovaluta har økt med over 880% i løpet av det siste året, noe som gjør kryptovaluta til et virkelig globalt fenomen. Hensikten med rapporten er å rangere landene med den høyeste adopsjonsraten ved å se nærmere på adopsjonen av kryptovaluta hos den generelle befolkningen de ulike landene.

Vietnam topper indeksen over kryptoadopsjon, etterfulgt av India og Pakistan. Ukraina ligger på fjerdeplass, og Kenya på femte. Indeksen rangerer landene basert på verdien av kryptovaluta mottatt on-chain, verdien av retailtransaksjoner gjennomført on-chain, og handelsvolum på peer-to-peer-børsene (P2P).

Analyseselskapet la merke til tre hovedtrender som ble synlige via indeksen.

Den globale adopsjonen har økt med 2300% fra Q3 2019 til utgangen av Q2 i 2021, dermed kan man trygt si at interessen for kryptovaluta har skutt i været, særlig siden begynnelsen av pandemien. Dette betyr at flere og flere land tar i bruk kryptovaluta, mens landene som allerede har vært involvert i kryptomarkedet har vist en økende interesse.

Videre har undersøkelser vist at de fremvoksende markedene ser på kryptovaluta som en sikkerhet mot valutadevaluering, og som en måte å sende og motta penger på tvers av landegrenser. Mer utviklede markeder i Nord-Amerika, Vest-Europa og Øst-Asia har derimot sett en økt interesse drevet av institusjonelle investeringer.

De enorme transaksjonsvolumene på P2P-børsene har også drevet adopsjonen i de fremvoksende markedene, og har dyttet de høyere opp på indeksen. En større andel av de totale P2P-transaksjonene gjelder nå transaksjoner verdt mindre enn $10 000, da de hovedsakelig brukes for personlige pengeoverføringer eller varekjøp, fremfor større transaksjoner fra tradere og institusjonelle investorer.

Til slutt viste 2021-indeksen at både USA og Kina har havnet mye lenger ned på listene enn før. Tidligere har de ligget på henholdsvis 6. og 4. plass, mens de nå ligger på 8. og 13. plass. Dette kan forklares hovedsakelig med nedgangen i P2P-tradingvolum når tallene vektes mot andelen av populasjonen som har tilgang til internett, oppgis det i rapporten. Begge landene begynte å bevege seg bort fra den stigende trendlinjen i juni 2020. Dette kan være på grunn av økt institusjonalisering av kryptoindustrien i USA, og de mange kryptorelaterte forbudene i Kina.

Rapporten konkluderte med at P2P-børsene kommer til å fortsette å drive adopsjon i de fremvoksende markedene, mens DeFi kommer til å være størst i de utviklede markedene.