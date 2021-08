Startup-selskapet, som fokuserer på B2B e-handel, vil bruke deler av finansieringen for å øke sin rekkevidde blant forhandlere i landet

Det pakistanske startup-selskapet Bazaar, en B2B-markedsplass ment for forhandlere og små utsalgssteder, har samlet inn $30 millioner i sin Serie A finansieringsrunde.

Runden ble ledet av Defy Partners, en relativt ny venturekapital i California, samt Wavemaker Partners fra Singapore. Andre bidragsytere inkluderte Zayn Capital, Acrew Capital, Indus Valley Capital, Saison Capital, B&Y Venture Partners, Alter Capital, Global Founders Capital og Next Billion Ventures.

Bazaar samlet inn $1,3 millioner i oppstartsfasen, og $6,5 millioner i seed-runden i januar. Sammen med den siste finansieringsrunden har selskapet hatt en netto innsamling på mange millioner dollar, og er en av de største startup-selskapene i Pakistan siden de debuterte på markedet i midten av 2020.

Bazaar er også det første blokkjedefokuserte startup-selskapet i landet som har klart å samle inn så store beløp fra investorer.

Ifølge Kamil Saeid, administrerende partner hos Defy Partners, har Bazaars oppnåelser det siste året vært «fantastiske», spesielt med tanke på hvor raskt de har klart å utvikle og levere produktene sine til kundene.

«Dette er Defys første investering i Pakistans gryende tech-marked, og vi føler Bazaar er i ferd med å skape et industriendrende selskap i landet», la Saeid til i en uttalelse til TechCrunch.

Startup-selskapet har allerede sett en stor økning i bruken av tjenestene sine, og de har jobbet for å nå ut til både tradisjonelle handelsmenn og større grossister og merkevarer.

Bazaar har visstnok opp til 5 millioner brukere over hele Pakistan, og tilbyr en rekke digitale produkter for å hjelpe sine brukere med å vokse. Over 750 000 handelsmenn er avhengige av Bazaars løsninger, noe som har ført til en retensjonsgrad på 90%.

I følge plattformens nettside brukes tjenestene i mer enn 400 byer over hele landet, og fler enn 200 bedrifter bruker Bazaars e-commerce- og fintech-relaterte produkter.