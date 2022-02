GameStop tokenisert aksje FTX (GME) mynt har vært på vei opp siden GameStop kunngjorde sitt samarbeid med Immutable X.

Opptrenden tok imidlertid mer fart i dag etter at token-prisen hoppet med 13 % i løpet av dagen.

I skrivende stund var det GME-mynthandel til $115,95 ifølge CoinMarketCap.

GameStop og Immutable X-partnerskap

I et nøtteskall er GameStop en kjent videospillforhandler,

Immutable X, på den annen side, er en NFTs layer-2 Ethereum-løsning.

Immutable X og GameStop har samarbeidet midt i spekulasjoner om at GameStop jobbet på en NFT-markedsplass. Samtidig lanserte GameStop også et NFT-fond på 100 millioner dollar.

Hva ligger bak dagens prisøkning?

Dagens prisøkning tilskrives hovedsakelig spekulasjoner om at GameStop planlegger å samarbeide med Microsoft for å jobbe med NFT-spill.

Som en del av avtalen vil GameStop lansere et program på 100 millioner dollar for tekniske innovatører i IMX-tokens og også for innholdsskapere.

I følge rapporter som sirkulerer på Twitter og Reddit, kan Microsoft og GameStop samarbeide for å tilby NFT-integrasjoner i eksisterende spill, samt utvikle nye og integrerte.

Selv om forholdet til de tre partene ikke er kjent, ga et innlegg fra Reddit-fellesskapet 6. februar en pekepinn på hva partnerskapet kan innebære.

En Reddit-bruker, Bamfcoco1, hevdet at nedgangen av brukere fra 23,5 millioner til 3,5 millioner av Hearthstone skyldtes mangel på faktisk eierskap over brukerens eiendeler og høye utgifter til kortinnsamling. Disse problemene kan imidlertid løses med NFT-integrasjoner:

"Med muligheten til fritt å lage og handle NFT-er på Immutable Xs plattform, er det en no brainer. GameStop kan lansere Hearthstone på deres splitter nye Web3-plattform ved ganske enkelt å lage en NFT for hvert kort og deretter distribuere dem til brukernes eksisterende kortsamlinger. Det er omtrent så enkelt som det ville blitt.»