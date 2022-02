Kryptomarkedet som helhet var begivenhetsløst med noen få unntak, som vi skal legge merke til her. De fleste av de 100 beste myntene etter markedsverdi beveget seg i området +/-1 til 3 % av verdiene deres i går.

Amerikanske indekser steg i går grunnet en rekke sterke bedriftsinntekter. Bioteknologifirmaet Amgen steg 7,71 % etter å ha annonsert et program for tilbakekjøp av aksjer på 6 milliarder dollar og spådd sterk vekst.

Harley-Davidson (+15,34%) og utdanningsfirmaet Chegg (+15,77%) økte på positive kvartalsvise oppdateringer. I mellomtiden hadde reiseaksjer nok en sterk utvikling.

Peloton Interactive steg med 25 % etter at sykkelprodusenten annonserte en større omstrukturering, inkludert tap av 2800 jobber og at konsernsjefen gikk av.

Bank of Canada-guvernør Tiff Macklem skal etter planen tale via satellitt ved det kanadiske handelskammeret. Macklems ord kan generere CAD-volatilitet.

Topp krypto

Bitcoin var ned rundt 3%, og ble handlet under $44 000 i skrivende stund. Ethereum var også ned rundt 3%.

Cardano og XRP registrerte tap på henholdsvis rundt 5 % og 4 %. Shiba Inu tapte rundt 7 %.

Topp bevegelser

Den 8. februar beslagla føderale tjenestemenn Bitcoin verdt 3,6 milliarder dollar knyttet til 2016-hacket av kryptobørsen Bitfinex, et av de største kryptohackene i historien. Bitfinex kunngjorde at de ville tilbakebetale investorer i UNUS SED LEO, som stiger på nyhetene.

UNUS SED LEO er et verktøystoken som brukes på tvers av iFinex-økosystemet, og er for tiden rangert som #25 på topp 100 etter markedsverdi. Den er klar til å bryte topp 20 med denne kursen, og handles for $7,36 i skrivende stund og er opp med mer enn 50% de siste 24 timene.

Andre topp 100-vinnere inkluderer Ethereum Classic, Tezos og Decentraland, som la til henholdsvis 8 %, 13 % og 6 %.

Metaverse token GALAs pris har vokst med 117% siden begynnelsen av denne måneden alene. Denne ukens hopp tilskrives hovedsakelig lanseringen av Legends Reborn, Spidertanks og andre forventede spill. Tokenet har steget 6 % de siste 24 timene.

IOTA er en trendkrypto denne uken. I dag er den opp 7 %. Dens ukentlige gevinster kommer til 17% i skrivende stund. IoTeX reverserer de siste gevinstene. Den har gått ned 7 % de siste 24 timene.

Trender

Det er en annen mememynt med hundetema i byen: DOGECO, det opprinnelige symbolet til Dogekolony. DOGECO er et spill for å vinne. Spillet består av 30 nivåer, som teamet har gitt ut som en demo.

Når man samler mynter i spillet, må spillerne nå slutten av nivået ved å nøytralisere fiendene eller rømme fra dem.

DOGECO pålegger 8 % skatt på kjøp. 3 % av dette deles ut til DogeColony-eiere som lojalitetsbelønninger. Mynten har steget 680 % i dag.