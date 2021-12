Gitcoin (GTC) har steget i løpet av intradagen, og har økt med nesten 6% ved pressetidspunktet. Alle momentumindikatorer peker også mot en anstendig og jevn opptrend. Mynten har steget siden slutten av november. Faktisk, på et tidspunkt ble den handlet over $20, selv om kursen har gått lavere igjen. Så, er det på tide å kjøpe Gitcoin (GTC), og hvor langt kan dette momentum gå? Her er noen høydepunkter:

Gitcoin (GTC) ser en bullish opptrend, med alle momentumindikatorer som ser veldig positive ut på kort sikt.

Mynten har steget nesten 50% på bare en måned til tross for den nylige markedsdekkende kryptokorreksjonen.

Noen analytikere er ekstremt positive på GTC, og ser på en pris på $23,3

Datakilde: Tradingview.com

Gitcoin (GTC) – prisutvikling og analyse

Veksten til GTC den siste måneden har vært ganske imponerende. Mot slutten av november beveget mynten seg rundt 7,5 dollar. Til tross for et massivt salg av krypto i begynnelsen av desember, klarte GTC å holde seg stabil, og til slutt brøt mynten forbi sin overhead-motstand på $9,91.

Sidan da har det vært en bullish stigning som på et tidspunkt tok GTC til godt over $20. I skrivende stund handles mynten for $11,82. Selv om det er klart at GTC har sunket etter noen av disse fantastiske toppene, handles den fortsatt til godt over 70 % økning fra de laveste nivåene i slutten av november. Analytikere forblir ekstremt positive rundt GTC også, med noen som anslår en stigning på kort sikt som vil ta mynten tilbake over $20.

Bør du kjøpe Gitcoin (GTC)

Den beste tiden å kjøpe GTC ville vært for en måned siden da den hadde sunket. Men likevel er det mye oppside for vekst. For kortsiktige spekulative handelsmenn er det sannsynlig at GTC vil nå $20 på kort sikt, noe som gir deg den perfekte sjansen til å ri på dette rallyet.