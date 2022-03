Når man snakker med folk om kryptovalutaer, er en av de viktigste tingene folk nevner hvor dårlig det er for miljøet. Denne fortellingen har blitt utbredt i mainstream media, og vi vil nevne flere eksempler i denne artikkelen.

For fem år siden var det vanligste argumentet mot krypto at det bare er et skjult, anonymt nettverk brukt av kriminelle på det mørke nettet. I dag er den største kritikken utvilsomt anti-miljø-vinkelen.

Så, er det sant? Koker kryptovaluta faktisk havene våre? La oss finne det ut.

Konsensusalgoritmer

Vi gravde først i vedlagte data fra Crypto Wisser , som rangerer de 100 beste kryptoene etter energiforbruk. En høy rangering under indikerer et tungt energiforbruk, mens en lav rangering betyr relativt lavt energiforbruk (dvs. rangering 100 betyr den mest energiintensive kryptoen i topp 100, rangering 1 betyr minst energiintensiv).

Vi filtrerte dataene etter konsensusalgoritme for å se hvilken type mekanisme som bruker mest energi, og laget grafen nedenfor. Resultatene er åpenbare: Proof-of-Work-mekanismer er klart de mest energikrevende mekanismene, mens Proof-of-Stake-blokkjeder forbruker minst.

Ved å tegne dataene til Crypto Wisser ser vi Proof-of-Work-mekanismer som bruker mest energi

Bitcoin og Ethereum

Du har kanskje hørt om de to største Proof-of-Work-kryptene: Bitcoin og Ethereum. Imidlertid vil Ethereum snart gå over til en Proof-of-Stake-blokkjede (vel, vi sier snart. Sammenslåingen har gjentatte ganger blitt utsatt, men konsensus er at det endelig vil skje i år). Håpet er at Ethereums overgang til Proof-of-Stake vil redusere energiproduksjonen med 99%, og derfor vil den falle ned i rekkene i grafen vår ovenfor.

Med dette Ethereum-grepet i pipelinen, sammen med den forventede energireduksjonen, vil vi fokusere vår oppmerksomhet på Bitcoin. La oss prøve å svare på kanskje det mest stilte spørsmålet innen krypto: hvor dårlig er Bitcoin for planeten?

Provoserende statistikk

I september 2021 rapporterte New York Times at "Prosessen med å lage Bitcoin for å bruke eller handle forbruker rundt 91 terawatt-timer elektrisitet årlig, mer enn det som brukes av Finland, en nasjon på rundt 5,5 millioner".

Dette ble innledet fire måneder tidligere av en Forbes -artikkel i mai-21, som rapporterte at Bitcoins "årlige strømforbruk er høyere enn Norges 124 TWh og mer enn dobbelt så høyt som Bangladeshs 70 TWh".

BBC satte sin egen spinn på ting ytterligere tre måneder tidligere, da de trykket det sjokkerende faktum at "Bitcoin bruker mer strøm årlig enn hele Argentina".

De skaper absolutt fengslende overskrifter, og de morsomme faktaene blir ofte gjentatt retorikk, i det minste etter vår erfaring. Men ved å se dypere, la vi merke til at alle disse rapportene som sammenligner Bitcoins enorme strømforbruk delte en felles kilde: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index .

Cambridge Bitcoin elektrisitetsforbruksindeks

Vi la snart merke til at det på Cambridge-siden lå en seksjon med passende tittel " sammenlikninger ". I den lå sitatet nedenfor:

"Men som indikert av diagrammet nedenfor, gir landsammenligninger uten ekstra kontekst bare begrenset innsikt gitt de enorme forskjellene mellom nasjoner. Størrelsen på et land, både geografisk og befolkningsmessig, henger ikke alltid sammen med energibruken.

I stedet er energiprofilen til hvert land et unikt produkt av faktorer som energietterspørselen til innenlandske industrier og innbyggere, nivået på økonomisk og sosial utvikling, beholdningen av tilgjengelige energikilder, økonomiske utgifter og produksjonsmønstre, strategiske politiske handlinger for å tiltrekke eller implementere energiintensiv industri, og mange flere.

Som et resultat bør det ikke være overraskende at energifotavtrykket til en enkelt stor by i et utviklet land kan matche det totale nivået til en fremvoksende økonomi».

[inv-florish id=»9118313″]

Derfor kan statistikken som sammenligner energiforbruk være villedende. Et viktig poeng, og et som gir mening når du tenker på det. Likevel gjorde ingen av artiklene ovenfor forsøk på å kontekstualisere rapporterte statistikker.

Dessuten – og enda viktigere – hva er egentlig vitsen med å sammenligne Bitcoin med et land,? Bør vi ikke sammenligne med andre aktivaklasser eller råvarer? Ville ikke det vært mer relevant?

Andre eiendeler

Den aller mest refererte eiendelen i forhold til Bitcoin er gull. Entusiaster håper at Bitcoin en dag kan ta tittelen "verdi-lagrer" fra det edle metallet. Hvis Bitcoin kan redusere volatiliteten, kan den bli den ultimate verdibutikken og beskytte innehavere mot inflasjon samtidig som man omgår statlig pengekontroll.

Cambridge holder seg til de samme forskerne for konsistensformål, og skisserer Bitcoins strømforbruk til 137 TWh per år. Og hvor mye energiforbruk bruker gullgruvedrift? Nesten det samme, på 131 TWh. Ser vi på gullindustrien som helhet (ikke bare gruvedrift), er energiforbruket enda større med 241 TWh, ifølge denne Galaxy Digital-rapporten – nær det dobbelte av hva Bitcoin forbruker. Jeg antar at "Bitcoin bruker omtrent samme mengde energi som gullgruvedrift" eller noe lignende ikke tiltrekker seg så mange klikk.

Mens Cambridge-data bruker sterke beregninger, er det verdt å nevne at andre kilder er enda mer aggressive når det gjelder å kvantifisere kløften til gull. Ifølge Bitcoin Mining Council er gullgruvedrifts energiforbruk over dobbelt så stort som bitcoin-gruvedrift.

GMC presenterer imidlertid en fin sammenligning med andre sektorer. Dataene nedenfor viser også at Bitcoin er overskygget av blant annet luftfart, frakt og amerikanske apparater.

[inv-florish id=»9118804″]

Nasdaq har beregnet bankbransjens totale produksjon til 700 TWh for 2020, selv om vi tror dette er en ekte epler-med-appelsin-sammenligning og bør tas med en klype salt. Du kan ganske enkelt ikke sammenligne Bitcoin med hele banksektoren på dette tidspunktet, for ikke å nevne vanskelighetene med å faktisk kvantifisere energiforbruket til bankvesenet.

Antall Bitcoins er begrenset til 21 millioner

Det kan du hende du så langt avviser våre argumenter som flisespikkeri. Kanskje. Så la oss gå litt mer i dybden. Fordi vi fant en ting som manglet fra alle artiklene ovenfor, i likhet med mange artikler fra mainstream media. Og denne tingen er svært viktig for ligningen – det er Bitcoins forsyningstak og den tilsvarende gruveplanen.

Satoshi Nakamoto designet kryptovalutaen slik at det kun vil bli utvunnet 21 millioner. Forsyningsplanen følger en forhåndsbestemt rute, med nesten 19 millioner allerede utvunnet, tilsvarende 90 % av total forsyning. Dette betyr at, til den nåværende prisen på rundt $45 000, ble hver bitcoin utvunnet til en mye lavere pris enn den nå handles til. Hvis eiendelen fortsetter å øke, betyr dette at samfunnet i hovedsak fikk rabatt på gruvedriften.

Når alle bitcoins er utvunnet (i år 2140), vil gruvearbeidere stole utelukkende på gebyrinntekter for å opprettholde seg selv. Derfor vil gebyrinntektene vokse for å stå for de lavere gruveinntektene fremover. Men disse gruveinntektene faller allerede, ettersom Bitcoin er programmert for «halveringer» hvert fjerde år (den siste av dem var i 2020, med neste planlagt tidlig i 2024).

Og det er dette halveringspunktet som er det vitale punktet som ikke kan overses når man vurderer Bitcoins energiforbruk. Dette er fordi det innebærer at med mindre Bitcoin dobles i pris hvert fjerde år, vil energiforbruket til gruvearbeidere (dvs. deres utgifter) reduseres, fordi inntektene deres blir halvert hvert fjerde år.

Det er enkel økonomi, men i rapporter som ekstrapolerer Bitcoin fremover, for eksempel uttalelser som "hvis Bitcoin fortsetter med denne hastigheten, vil det kreve X ganger verdens forbruksgrense for å erstatte VISA" eller noe sånt, ikke tar hensyn til dette punktet – de utelater det fullstendig (det være seg med vilje eller uvitenhet). Det er rett og slett usant.

Miner Rewards siden Bitcoins oppstart: halveringene er enkle å se, og kommer i januar-09, november-12, juli-16 og mai-20, data via IntoTheBlock

Gebyrer

Relatert til dette fallet i gruvedriftsbelønninger, vil gruvearbeidere blir tvunget til å stole på transaksjonsgebyrer når gruvedriften tørker opp. Nic Carter diskuterer et nøkkelpoeng angående dette i sitt utmerkede stykke som vurderer Bitcoins energiforbruk. Han uttaler at "gebyrer har et naturlig tak for dem, da transaktører aktivt må betale dem per transaksjon. Hvis de blir for tyngende, vil brukerne se andre steder, eller spare på gebyrer ved å bruke andre lag som med jevne mellomrom legger seg til basekjeden”.

Med dette poenget fortsetter han med at "det er derfor usannsynlig at sikkerhetsutgifter resulterer i den verdensspisende tilbakemeldingssløyfen som har blitt angitt i den populære pressen. På lang sikt er Bitcoins energiforbruk en lineær funksjon av sikkerhetsforbruket. Som ethvert annet verktøy, vil publikums vilje til å betale for blokkplass avgjøre hvilke ressurser som tildeles til å yte den aktuelle tjenesten”.

Det er et annet viktig poeng som rett og slett ikke er nevnt i mange av de nevnte delene om Bitcoins tyngende energiforbruk.

Grønn energi og endringer i gruvedrift

Det andre grelle aspektet ved disse overskriftene som har en tendens til å bli utelatt, er Bitcoins bevegelse mot grønn energi og kontinuerlig forbedring.

I mai 2021 ble Bitcoin Mining Council opprettet for å fremme, oppmuntre og rapportere bærekraftig energibruk tilknyttet Bitcoin-gruvearbeid. Rapporten for 2. kvartal i fjor fremhevet for eksempel andelen av global forbrukt Bitcoin-gruveenergi som er bærekraftig som 58 %, høyere enn EUs med 43 %, som vist på grafen nedenfor (forresten, i forrige uke avviste EU et lovforslag som foreslår å forby Proof-of-Work-gruvedrift).

[inv-florish id=»9118643″]

Del av bærekraftig energi av Bitcoin-gruvedrift vs land, data via Bitcoin Mining Council

Andre steder har El Salvadors høyprofilerte trekk med å ta i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel hatt et sterkt fokus på fornybar energi. Uavhengig av hva du synes om de økonomiske konsekvensene av å ta i bruk den begynnende valutaen som lovlig betalingsmiddel, har det sentralamerikanske landet planer om å utnytte geotermisk energi fra vulkaner for å drive Bitcoin-gruvedrift – et grep som også vil bidra til å rydde opp i Bitcoins karbonavtrykk.

Bærekraftige initiativer

Det er mange organisasjoner og selskaper som jobber for å redusere sitt miljøavtrykk, mange har til og med som mål å redusere dette til null. Blant dem er det mange i kryptoindustrien som har slike mål. Et eksempel er et gruveselskap for kryptovaluta kalt Stronghold Digital Mining, som angivelig konverterer avfall fra gamle kraftverk til energi for hundrevis av Bitcoin-gruverigger.

I et forsøk på å realisere denne ideen, samler kryptoselskapet inn kullavfall, et restmateriale fra kullgruveprosessen. Selskapet hevder å forbrenne dette i et utslippskontrollert miljø i egne kraftproduksjonsanlegg.

Bruk av kullavfall kan forårsake ulike miljøproblemer. Noen eksempler på dette er vann- og luftforurensning. Å samle dette avfallet og kaste det på en sikker måte, samtidig som det genereres strøm til kryptogruvedrift, ser for øyeblikket ut til å være en produktiv måte å takle problemene på.

Den amerikanske delstaten Pennsylvania, hvor Stronghold Digital Mining er basert, er den tredje største produsenten av kull i USA. De anslår at mengden kull som kastes er rundt 880 pund per 2200 pund utvunnet. Omregnet tilsvarer dette cirka 400 kilo per tonn. Ifølge Stronghold har Pennsylvania alene mer enn 220 millioner tonn farlig avfall.

Proof-of-Work-konsensusmekanismen har tiltrukket seg oppmerksomhet fra forskjellige vinkler de siste månedene for sine energikrevende prosesser for å utvinne og validere nettverket. Selv om bruk av kullavfall ikke påvirker denne energikrevende prosessen, er det en måte å oppnå renere energi på kort sikt.

I tillegg ses det også på andre måter å gjøre gruvekonstruksjonen miljøvennlig på. I Texas, for eksempel, hvor Argo Blockchain har en betydelig gruveinstallasjon, er det planer om å kjøre utelukkende på fornybar energi. Andre steder startet oljeboreselskapet ConocoPhillips tidligere denne måneden et program i Nord-Dakota der det ville selge naturgassbiproduktet fra virksomheten til Bitcoin-gruvearbeidere i stedet for å brenne det.

Senest denne morgenen fikk vi ytterligere bevis på Bitcoins evne til å bli "grønn". Bloomberg rapporterte at Exxon Mobile, den største oljeprodusenten i USA, vurderer å ta et gass-til-bitcoin-pilotprosjekt til fire land. Rapporten beskriver hvordan prosjektet, som ble lansert i januar 2021, også i Nord-Dakota, allerede bruker opptil 18 millioner kubikkfot gass per måned som Exxon ellers ikke kunne tjene penger på.

I hovedsak lar det oljeprodusenter selge gassen de oppdager ved en tilfeldighet mens de borer etter olje. Gitt mangelen på infrastruktur i nærheten, for eksempel rørledninger, ville denne energien ellers vært bortkastet.

Når Exxon nå vurderer å utvide prosjektet til Alaska, Nigeria (Qua Iboe Terminal), Tyskland, Guyana og Argentina (Vaca Muerta-skiferfeltet), fremhever det hvor økonomisk fornuftig disse initiativene er – Exxons fortjeneste øker, samtidig som avfallet reduseres. Det er det de kaller en vinn-vinn.

Bortkastet energi

For å bygge på dette punktet, er Bitcoins bredere rolle i å forbruke energi som ellers ville vært bortkastet, nøkkelen. Gruvearbeidere står fritt til å lokalisere seg hvor som helst, og er derfor i en unik posisjon der de kan utnytte fjerntliggende energiressurser for å drive virksomheten deres med ellers bortkastet energi. Diagrammet nedenfor, fra samme BMC-rapport som ovenfor, viser hvor mye energi som går til spille.

Det er her krypto kan gjøre godt. Regjeringer bør presse gruvearbeidere mot fornybar energi i størst mulig grad (bare se til El Salvador ). Gruvearbeidere vil naturlig nok trekke mot fornybare kilder hvis kostnadene reduseres, og dermed gi et villig hjem for fornybare prosjekter med overskudd – i hovedsak, de slår to fluer i en smekk.

Denne Horizon Academy- rapporten graver i dette: «Samlet sett er kryptovalutagruvedrift en måte for produsenter av fornybar energi å midlertidig utnytte energi som nettet ikke kan transportere til steder der det er behov for det. Ved å utvinne med overskuddsenergien kan de redusere den økonomiske risikoen ved å sette opp en vindpark, vanndam eller solpark. PoW kan derfor være netto positivt for det globale energifotavtrykket.

På samme måte er det en veldig ryddig måte å eksportere billig strøm på. Gitt det eldgamle problemet med at elektrisitet er så dyrt å transportere over lange avstander (i tillegg til at det forårsaker mye avfall), kan stedsuavhengige industrier som bruker store mengder strøm fylle dette tomrommet.

Horizon Academy-rapporten refererer til det interessante tilfellet med Island, som tradisjonelt har benyttet aluminium for å utnytte sine rikelige kilder med fornybar energi. ""Vi er basert midt i Nord-Atlanterhavet. Vi er ikke koblet til det europeiske fastlandsnettet, sa Bjarni Mar Gylfason, sjeføkonom for Federation of Icelandic Industries, berømt. "Så vi eksporterer energi i form av aluminium."

Vel, hvorfor brukes ikke Bitcoin utvinning på samme måten?

Konklusjon: Hva debatten egentlig er sentrert om

Vi har sammenlignet energiforbruket til Bitcoin med gull. Cambridge har i sine studier også sammenlignet energiforbruk for flere industrier, som kan sees i diagrammet nedenfor.

Energiforbruk til ulike bransjer, fra Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

Så man kan også skrive overskriften "Air condition globalt forbruker 16 ganger mer elektrisitet enn Bitcoin".

Din reaksjon på dette kan være at det er helt latterlig å sammenligne disse to tingene, men det er litt av poenget vårt. Det er ikke mer latterlig enn å sammenligne Bitcoins energiforbruk med et land uten videre kontekst.

Og dette bringer oss til vår konklusjon, og hva vi tror denne debatten egentlig går ut på. Er Bitcoin verdt det? Det stemmer at de fleste som klager kryptoens tunge energiforbruk ikke tror på Bitcoin. De mener at hver watt elektrisitet som forbrukes av kryptoen er bortkastet. Og for å være rettferdig, hvis Bitcoin er verdiløs, så har de sannsynligvis rett – det er å kaste bort energi.

At Bitcoin er verdiløs er en påstand vi er helhjertet uenige i. Men når vi utjevner vår mening slik, har vi ikke oppsummert kjernen i saken? Det er de som mener at Bitcoin er den viktigste ressursen siden Internett; at eksistensen av en desentralisert, ikke-statlig kontrollert valuta vil føre til en mer demokratisk, mer rettferdig og transparent finansøkonomi, og et helhetlig samfunn. Det er andre som mener det ikke gir mening, og det er rett og slett et spekulativt, bli rik-fort-opplegg.

Vi har rett og slett ikke spalteplass til å åpne den boksen med ormer her, men vi tror det er iboende hva denne debatten om Bitcoins energiforbruk går ut på.

Air condition er generelt akseptert som nødvendig, og det er derfor vi ikke ser overskrifter som "air condition bruker mer energi enn Japan, Brasil og Canada til sammen" (dette er forresten sant). Hvis alle trodde at Bitcoin var nødvendig, ville disse overskriftene rett og slett ikke vært her.

Men når det er sagt, betyr det fortsatt ikke at logikken som brukes i noen anti-Bitcoin miljøargumenter, og heller ikke de eksplosive overskriftene som er skrevet, faktisk er korrekte.

Så nei, Bitcoin koker faktisk ikke havene.