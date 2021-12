Gnosis-prisen i dag er $566,96 med et 24-timers handelsvolum på $40,7 millioner. Gnosis var opp 14 % i skrivende stund de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe GNO, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe GNO nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp GNO med eToro idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp GNO med Binance idag

Hva er GNO?

Gnosis er et desentralisert prediksjonsmarked bygget på Ethereum-protokollen. Tredjepartsutviklere vil også kunne introdusere sine egne tjenester. Et prediksjonsmarked bruker brukerspådommer for å samle informasjon om fremtidige hendelser. Enkeltpersoner vil kunne lage prediksjonsmarkeder for hendelser, slik at brukere kan kjøpe andeler av spådde hendelser.

Plattformen bruker en dobbel token-struktur: Gnosis (GNO) og OWL. GNO er ERC-20-tokens som teamet solgte under deres ICO. OWL-tokens oppnås ved å satse GNO. Mengden OWL som mottas er avhengig av lengden på låseperioden samt den totale tilgangen på OWL-tokens i markedet.

Teamet ledes av Martin Köppelmann (CEO), Stefan George (CTO), og Dr. Friederike Ernst (COO).

Bør jeg kjøpe GNO i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

GNO-prisprediksjon

Basert på prognoser fra Wallet Investor forventes en langsiktig økning. I 2026 forventer Wallet Investor at prisen på GNO vil nå $2.039. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt 259 %. En investering på $100 kan nå $359 i 2026.

GNO på sosiale medier