Graph (GRT) begynner å konsolidere seg

Etter å ha falt betydelig de siste ukene, er The Graph (GRT) nå endelig klar til å stige igjen. En periode med konsolidering er nå over, og mynten kan se ut til å stige oppover. Men hvordan vil denne opptrenden utspille seg? Vi vil analysere nedenfor, men sjekk ut disse høydepunktene først.

GRT har bunnet på sin avgjørende støtte på $0,317 de siste dagene.

Etter konsolidering stiger nå tokenet igjen og er opp over 20 % de siste 3 dagene.

På pressetidspunktet handlet GRT for $0,3885, opp 6 % de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Kan Graph (GRT) gjenvinne støtten på $0,4?

Å gjenvinne støtten på $0,4 vil være svært avgjørende for GRT-okser. Det er også den viktigste overheadmotstanden som kan bli avgjørende i dagene som kommer. I tidligere handelsøkter har GRT testet $0,4 flere ganger, men har blitt avvist i nesten alle tilfeller. Det er ingen grunn til å tro at det denne gangen blir annerledes.

På pressetidspunktet handlet tokenet til $0,3885. Vi forventer at prishandlingen de kommende dagene vil nærme seg eller til og med gå litt over $0,4. Men det er fortsatt usannsynlig at GRT vil opprettholde noen anstendige gevinster over den prisen.

I stedet kommer et nytt avslag, og når det skjer, vil mynten trekke seg tilbake til neste støtte, som er $0,317. Men hvis okser kan dra nytte av det og presse mynten forbi $0,4, så er en annen 25% opptrend mulig før korreksjonen setter inn.

Graph (GRT) – De langsiktige utsiktene?

De langsiktige utsiktene for Graph (GRT) er fortsatt svært gode. Ja, mynten har sett mye press i starten av året.

Volatiliteten vil sannsynligvis vedvare også de neste ukene. Men analytikere tror fortsatt at GRT er på vei mot anstendige gevinster i 2022. Det er derfor en god mynt å kjøpe og holde for den langsiktige investoren.