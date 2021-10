Investeringsforvalteren har visstnok avventet SECs godkjenning av et futures-basert Bitcoin ETF før de sender inn sin egen søknad for et GBTC-fond

Grayscale står overfor en potensiell restrukturering av sitt Bitcoin-fond, som kan endres til et børshandlet fond (ETF), kun dager etter at SEC skal ha gitt sin godkjenning for ProShares futures-baserte Bitcoin ETF.

Ifølge kilder sitert av CNBC har Grayscale hatt planer om å sende inn sin ETF-søknad til SEC straks den amerikanske regulatoren godkjente sitt første futures-baserte Bitcoin ETF.

Administrerende direktør hos Digital Currency Group, Barry Silbert, hintet også til investeringsforvalterens planer om å sende inn sin søknad søndag 17. oktober.

Etter SECs avgjørelse om å godkjenne ProShares ETF benyttet Silbert seg av Twitter for å dele sine meninger. Han virket ikke overbevist om fremtidsutsiktene for futures-baserte ETF-er, og skrev : «Venner lar ikke venner kjøpe og holde futures-baserte ETF-er.»

Da han ble spurt av Preston Pysh fra InvestorsPodcast.com om hvorvidt Grayscale kommer til å endre sitt kjente Bitcoin-fond til et børshandlet fond svarte DCG-direktøren bare «vent og se.»

Bitcoins pris har skutt til himmels etter ETF-nyhetene

Straks søknaden er sendt inn har SEC i utgangspunktet 75 dager på seg til å vurdere søknaden, med mulighet for forlengelse, som vi har sett med deres tidligere håndtering av lignende søknader.

Grayscales ETF, i likhet med de andre som har sendt inn søknader, kommer til å være sikret med faktiske Bitcoins. Dette er et produkt som har vært etterlengtet blant mange i kryptomiljøet i nesten et tiår, særlig nå når SEC begynner å åpne for fond sikret med derivatkontrakter.

Godkjenningen av et futures-basert Bitcoin ETF har ført til at markedssentimentet for Bitcoin har steget kraftig, og kryptovalutaens pris nådde høyder nesten helt opp til $63 000 den 17. oktober.

I skrivende stund ligger BTC/USD på rundt $62 606, ifølge tall fra CoinGecko. Kryptovalutaens verdi har steget med rundt 2,3% i løpet av de siste 24 timene, og kan fortsette å klatre oppover mot rekordhøyden nær $65 000.