The Green Metaverse Token (GMT) har dukket opp som en av de hotteste utøverne i kryptomarkedet de siste dagene. Mynten startet uken med å stige og overgikk hele markedet med en enorm margin. Men vi begynner nå å se en tilbaketrekking. Her er høydepunktene:

GMT nådde $0,43 mandag, en gevinst på nesten 62 %.

Det ser imidlertid ut til å være en umiddelbar tilbaketrekning.

GMT var ned nesten 25 % ved pressetidspunktet, og handlet til $0,28.

Datakilde: Tradingview

Vil GMT stabilisere seg i dagene som kommer?

En økning på 60 % er ikke uvanlig i krypto. Men det er alltid forventet at etter et slikt bullish løp vil det komme noen korreksjoner. For GMT ser det ut til at korrigeringen har kommet nesten umiddelbart. Etter å ha nådd toppene på $0,43, har tokenet nå mistet nesten en fjerdedel av disse gevinstene på mindre enn 24 timer.

På pressetidspunktet handlet mynten faktisk til $0,28, ned rundt 25% i 24-timers intradag-handel. GMT har mistet en avgjørende støttesone på $0,303. Av denne grunn forventer vi at korreksjonen vil fortsette i dagene fremover til tokenet faller til $0,22. Dette vil representere over 20 % i tap fra dagens pris.

Den eneste måten denne nedtrenden kan snu er hvis GMT kan finne et annet rally som tar det over $0,4. For øyeblikket virker dette ikke sannsynlig. Bjørnene har trykket, og det er fortsatt et stykke ned.

Er The Green Metaverse Token en god investering?

GMT er det opprinnelige verktøyet for STEPN-nettverket. STEPN betegner seg selv som en livsstilsapp som tilbyr et bredt spekter av sosiale og spillfunksjoner.

Det er en del av Web3-revolusjonen og har en verdi på rundt 167 millioner dollar. Det er mye ulåst potensiale her, spesielt fra investorer som ikke har noe imot å være tålmodige.