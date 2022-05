Gucci vil godta kryptovalutabetalinger før slutten av mai

Det italienske motemerket Gucci har annonsert at det vil akseptere kryptovalutaer innen slutten av måneden.

111 butikker, mer enn 12 kryptovalutaer

Motemerket vil starte i fem av sine butikker i USA. De første Gucci-varene kan kjøpes på pilotstedene i New York, Los Angeles, Miami, Atlanta og Las Vegas. Merket planlegger deretter å utvide til alle 111 butikker i Nord-Amerika.

Det er gode nyheter for kryptomarkedet at betalingsalternativer i økende grad blir tatt i bruk. Vogue rapporterer at butikken vil akseptere mer enn 12 kryptovalutaer, inkludert bitcoin, bitcoin cash, ethereum, wrapped bitcoin, litecoin, shiba inu, dogecoin og fem stablecoins knyttet til amerikanske dollar. Men hvordan fungerer det?

Kunder som ønsker å betale med krypto i butikken vil motta en epost med QR-kode. Dette lar dem betale via kryptolommeboken. Ansatte vil til og med få opplæring og opplæring i krypto, NFT og Web3, ifølge Vogue, som forberedelse til lanseringen.

Gucci i metaversen

Det er også nødvendig, for Gucci er veldig opptatt med denne utviklingen. Motemerket lanserte to NFT-kolleksjoner i 2022, og Gucci har også utvidet seg til Web3 ved å kjøpe land i den virtuelle verdenen til The Sandbox. De nøler ikke og går fullt inn i denne nye verden av muligheter.

«Gucci er alltid ute etter å omfavne nye teknologier når de kan gi en forbedret opplevelse for våre kunder,» sa administrerende direktør Marco Bizzarri i en uttalelse. «Nå som vi er i stand til å integrere kryptovalutaer i betalingssystemet vårt, er det en naturlig utvikling for kundene som ønsker å ha denne muligheten til disposisjon.»

Så vi kommer til å se mye mer av dette motemerket i nær fremtid. Foreløpig er ingenting kjent om mulig ekspansjon til Europa, men med hastigheten de tar i bruk disse teknologiene, bør det ikke vare lenge.