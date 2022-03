Her er de beste altcoins å kjøpe i mars 2022

Sentimentet i det bredere kryptomarkedet har vært veldig tregt de siste dagene. Investorer har nøye vurdert risiko, så det er kanskje ikke den beste tiden å kjøpe. Men til tross for dette er det fortsatt mange altcoins i mars som du kan vurdere. Her er hvorfor:

Den beste tiden å kjøpe krypto er når investorer er redde og selger.

Fallene vi har sett i mange mynter gir deg den perfekte rabatten.

Nedsiderisikoen på kort sikt kommer til å avta i det lange løp.

Så hvis du tenker på å skaffe deg noen få altcoins for å styrke kryptoporteføljen din, her er de tre beste myntene å sjekke ut:

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) har stort sett beveget seg sidelengs de siste dagene. Men de langsiktige grunnleggende for denne mynten har vært veldig robuste.

Datakilde: Tradingview

Filecoin håper å skape et desentralisert lagringssystem for å bidra til å drive fremtiden til internett. I skrivende stund handlet FIL, dets opprinnelige token, for rundt $17,92. Mynten har også en markedsverdi på 3,1 milliarder dollar.

Fantom (FTM)

Det har vært en voldsom uke for Fantom (FTM) . Mynten har blitt solgt stort etter at en av nøkkelutviklerne kunngjorde at de skulle dra. FTM så også at TVL sank massivt.

På syv dager har mynten falt med nesten 30 %. Men FTM har alltid vært en av de mest lovende eiendelene i DeFi, og det siste fallet er en mulighet til å kjøpe billig. På pressetidspunktet handlet FTM for rundt 1,2 dollar.

Anchor Protocol (ANC)