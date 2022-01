Her er grunnen til at Litecoin (LTC) kan falle til $95

Litecoin (LTC ) har startet dagens handelsøkt i grønt. Etter å ha sett en nedgang de siste ukene, ser det ut til at mynten er på vei opp. Men til tross for dette er Litecoin (LTC) fortsatt svært volatil, og den kan gli tilbake til $95 på kort sikt. Men her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles Litecoin (LTC) til $107,77, opp med omtrent 5% i 24-timers intradagshandel.

Mynten ser ut til å teste sin overhead-motstand på $112 på nytt i de kommende dagene.

Andre indikatorer tyder imidlertid på at Litecoin (LTC) kan falle tilbake til $95 før den øker igjen.

Datakilde: Tradingview.com

Litecoin (LTC) – Prisspådommer

I det meste av 2022 har Litecoin (LTC) vært i bjørnemarkedet. Men til tross for dette klarte tokenet å nå toppen på $152 i år i en uvanlig merkelig bullish økning.

D7ette viste seg å være en kortvarig utvikling fordi vi har sett en jevn nedgang. Litecoin (LTC) handles nå for $107, opp ca. 5% på 24 timer. Vi ser at tokenet tester $112-motstanden på nytt, men det er svært usannsynlig at det vil bryte den.

Som et resultat kommer mer nedadgående press, noe som vil presse den tilbake til støtten på $95. Dessuten forblir sentimentet i kryptomarkedet veldig tregt selv om det har forbedret seg litt de siste dagene.

Bør du kjøpe Litecoin (LTC)

Det store svaret er ja. Litecoin er en av de mest bemerkelsesverdige tokenene der ute med utrolige gode fundamenter. Det har også vist stor konsistens når det gjelder vekst.

Så for folk som vil ha anstendige mynter for langsiktig verdi, vil Litecoin (LTC) alltid være øverst på listen. Men det siste bjørnepresset har utslettet mye verdi. Med en prisutvikling som forventes å svinge ytterligere ned, vil det være best å vente noen dager før du går inn.