Prisen på det opprinnelige tokenet til den ledende kryptoutlånsplattformen, Aave, har vært på en jevn økning de siste tre dagene.

I går steg tokenet med mer enn 5 % og nådde en topp på $198,02 før den trakk tilbake til sin nåværende pris på $185,70. I dag er den fortsatt i det grønne, men med en økning på 1,02 % i løpet av de siste 24 timene.

Denne artikkelen fordyper seg i faktorene som bidrar til gjeldende AAVE-pris.

Hvorfor har AAVE-prisen økt?

Før vi fordyper oss i den nåværende opptrenden, er det viktig å først forklare hva Aave er for alle som kommer over begrepet for første gang.

I et nøtteskall er Aave en DeFi-protokoll som gjør det mulig for folk å låne og låne ut i kryptovaluta. Dens opprinnelige token kalles AAVE.

La oss nå se på hva som skjer bak kulissene og får prisen på AAVE til å stige.

AAVE V3 går live på Avalanche

AAVE-token ser ut til å følge kunngjøringen fra lederen av DeFi Aave Labs via en tweet som sier at AAVE versjon 3 (AAVE V3) likviditetsutvinning er live på Avalanche blokkjede, noe som betyr at Avalanche-brukere nå kan tjene belønninger ved å gi likviditet til DeFi-protokoller på Avalanche-blokkjeden.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2. Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3. Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit. — Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022

Det er også viktig å merke seg at prisen på AAVE også økte i mars etter at den lanserte versjon 3-oppdateringen som introduserte støtte for transaksjoner på tvers av kjeder samt redusert gassavgift.

Det nylige trekket med å lansere AAVE V3 på Avalanche kommer etter at fellesskapet stemte for utplasseringen på Avalanche tilbake i oktober i fjor; et trekk som ble informert av de mange DeFi-applikasjonene som ble lansert på Avalanche.