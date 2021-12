Live Waves-prisen i dag er 17,79 USD med et 24-timers handelsvolum på 250,627,222 USD. Vi oppdaterer vår WAVES til USD-pris i sanntid. Waves har steget 5,80 % de siste 24 timene. Hvis du vil lære hvordan og hvor du kan kjøpe Waves, trenger du ikke å se lenger enn til denne guiden, som har alt du trenger å vite.

Waves er en flerbruks blokkjedeplattform som støtter ulike brukstilfeller, inkludert desentraliserte applikasjoner (DApps) og smarte kontrakter. Waves ble lansert i juni 2016 etter en av kryptovalutaindustriens tidligste innledende mynttilbud (ICO), og begynte først å forbedre de første blokkjedeplattformene ved å øke hastigheten, nytten og brukervennligheten. Plattformen har gjennomgått ulike endringer og har lagt til nye spin-off-funksjoner for å bygge videre på den opprinnelige designen.

Waves' opprinnelige token er WAVES, et uavkortet forsyningstoken som brukes for standardbetalinger som blokkbelønninger.

Gjør noen markedsundersøkelser og les prisprediksjoner før du bestemmer deg for å investere i Waves.

Ifølge Wallet Adviser kan Waves-prisen gå opp til $36 på ett år, noe som gjør det til en potensielt lønnsom investering. Dette gir et inntjeningspotensial på 102 % på ett år. I 2026 forventer de at Waves vil være verdt 115 dollar.

